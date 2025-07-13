Запаси різко скоротились: в ГУР сказали, скільки ракет залишилось в Росії

Окупанти розгорнули понад 60 пускових установок для ракет.

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Запаси ракет в РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

Росія має близько 300 балістичних ракет

Вони є вітчизняного та північнокорейського виробництва

На початок липня 2025 року країна-агресор Росія має близько 300 балістичних ракет, як вітчизняного, так і північнокорейського виробництва. Про це повідомило Головне управління розвідки України у відповіді на запит LIGA.net.

За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.

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"На цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати такі ракети", - додали у ГУР.

Що цікаво, два місяці тому українська воєнна розвідка повідомляла, що в арсеналі окупантів є близько 580 балістичних ракет. Тоді ж стало відомо, що Росія за рік збільшила виробництво ракет в півтора рази і зараз може виготовляти 60 ракет на місяць.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські ракети та дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, політолог і колишній інженер КБ Південне Олександр Кочетков розповів, що РФ б'є новою бомбою-ракетою Грім-1. Її розробили для підвищення точності та збільшення дальності дії російських коригованих авіаційних боєприпасів.

Військовий аналітик Олег Жданов розповів, що Росія застосовує дрони, які значно дорожчі за звичайні "Герані" через наявність технологій штучного інтелекту (зокрема, машинного зору) і системи радіоуправління.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія може накопичувати ракети не лише для атак по Україні, а й з прицілом на можливу ескалацію у Балтійському регіоні в перспективі 4–6 років.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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