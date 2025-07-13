Кремль може заморозити вклади росіян: економіст повідомив про критичну ситуацію

Якщо криза в економіці продовжиться, РФ доведеться йти на крайні міри.

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На який крок може піти керівництво РФ у випадку безвихідної ситуації / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з YouTube

Що сказав Ліпсіц:

В РФ можуть заморозити вклади росіян

Подібну схему іммобілізації коштів вводили ще у 2022 році

Стан російської економіки на четвертий рік ведення повномасштабної війни в Україні бажає кращого. Ситуація настільки критична, що влада країни-агресорки Росії може залізти у вклади громадян.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, такі механізми вже відпрацьовуються задля іммобілізації коштів.

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"Тобто ці гроші будуть приморожені - вони не будуть конфісковані, але буде створено режим, за якого ви не дуже зможете ними розпоряджатися", - пояснив він.

Економіст зазначив, що у 2022 році у Росії вже вдавалися до подібної схеми і заморожували валютні вклади громадян. Тоді встановили граничну суму, якою можна вільно розпоряджатися, а все вище за ліміт блокувалося. Те саме зроблять і з рублем, якщо війна та криза продовжаться.

Стан російської економіки - останні новини по темі

Нагадаємо, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму міністр економіки РФ заявив, що країна-агресорка перебуває на порозі економічного спаду.

Раніше, як писав Главред, колишній заступник голови Центробанку Росії Сергій Алексашенко заявив, що у країни-агресорки Росії не завершаться витрати на війну проти України. Росія витрачає на війну не дуже багато, для неї ця сума стерпна.

Напередодні повідомлялося, що Росія - це країна без перспектив економічного зростання. Війна вже зруйнувала її економіку, а головне джерело збагачення - нафтогазові доходи - більше не повернеться на рівень початку 2000-х.

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Про персону: Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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