Зеленський пообіцяв кожному вчителю ноутбук: коли чекати подарунок

Глава держави заявив, що у всіх українських педагогів будуть ноутбуки.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити всіх українських вчителів новими ноутбуками. Про це він розповів під час звернення до Ради в середу, 1 грудня.
За його словами, цього року нові ПК отримають понад 60 тисяч педагогів. А до 2023 року ноутбук буде у кожного вчителя, без винятку.
"Завдяки державній субвенції до кінця 2021 року мають закупити Загалом 60 тисяч ноутбуків та забезпечити технікою вчителів у 24 областях України. З держбюджету на цей проект виділили 980 мільйонів гривень", - сказав Зеленський.
Ноутбуки будуть закріплені за навчальними кабінетами відповідних шкіл і зможуть бути використані виключно для організації навчання.
Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року, зарплати українських вчителів зростуть на 8,4%. Таким чином, заробітки педагогів піднімуться на 753-1,3 тис. гривень.
Варто зазначити, що це вже друге підвищення зарплати педагогів за 2021 рік.
Читайте також:
- В Олександрії копи увірвалися на урок до вчителя-антивакцинатора
- У трьох областях України катастрофа з вакцинацією вчителів-МОН
- "Зривають уроки і розповідають про Сатану": на Кіровоградщині бунтують невакциновані вчителі
- Вчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відсторонених