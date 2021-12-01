Зеленський пообіцяв кожному вчителю ноутбук: коли чекати подарунок

У кожного вчителя буде свій ноутбук / blog.whatasoftware.com

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити всіх українських вчителів новими ноутбуками. Про це він розповів під час звернення до Ради в середу, 1 грудня.

За його словами, цього року нові ПК отримають понад 60 тисяч педагогів. А до 2023 року ноутбук буде у кожного вчителя, без винятку.

"Завдяки державній субвенції до кінця 2021 року мають закупити Загалом 60 тисяч ноутбуків та забезпечити технікою вчителів у 24 областях України. З держбюджету на цей проект виділили 980 мільйонів гривень", - сказав Зеленський.

Ноутбуки будуть закріплені за навчальними кабінетами відповідних шкіл і зможуть бути використані виключно для організації навчання.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року, зарплати українських вчителів зростуть на 8,4%. Таким чином, заробітки педагогів піднімуться на 753-1,3 тис. гривень.

Реклама

Варто зазначити, що це вже друге підвищення зарплати педагогів за 2021 рік.

Читайте також: