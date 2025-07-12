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Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

Олексій Тесля
12 липня 2025, 18:28
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Під час зустрічей у Стамбулі повноцінного діалогу не відбувалося, наголосив Сергій Кислиця.
Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС
У МЗС оцінили перспективи переговорів про припинення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Важливе із заяв Кислиці:

  • У Стамбулі повноцінного діалогу не відбувалося
  • Підхід РФ не передбачав навіть можливості компромісів
  • Нинішній формат не дає відчутного результату

Формат переговорів між Україною і Росією практично вичерпав себе. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Kyiv Independent, незважаючи на присутність обох делегацій в одному приміщенні під час зустрічей у Стамбулі, повноцінного діалогу не відбувалося. За винятком обговорень гуманітарних питань, це були не переговори в класичному сенсі слова.

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"На першій і другій зустрічах у Стамбулі російська сторона просто озвучила свої ультимативні вимоги. Це був не просто жорсткий підхід - він не передбачав навіть можливості компромісів. Не було ні альтернатив, ні гнучкості. Росіяни прийшли з наміром диктувати умови", - пояснив Кислиця.

Він додав, що російська делегація не була уповноважена обговорювати пропозиції української сторони або шукати спільні позиції. Натомість українська сторона мала чітко окреслений мандат, який включав три ключові пункти: негайне припинення вогню, організацію зустрічі між президентом України та Володимиром Путіним, а також заходи зі зміцнення довіри, зокрема гуманітарні ініціативи, такі як обмін полоненими.

Він вказав на те, що російські представники виступили проти будь-якого перемир'я до зустрічі на вищому рівні.

Заступник міністра наголосив, що нинішній формат, як і колись Мінські переговори, не дає відчутного результату і фактично себе вичерпав. "Поки делегація не отримає нових чітких вказівок від Путіна, продовження цих зустрічей безглузде", - зазначив він.

Кислиця також додав, що Кремль використовує сам факт участі в переговорах як інструмент політичної гри. "Коли ви пропонуєте Путіну зустрітися, він відповідає: "Навіщо? У нас же працюють переговорники". Те ж саме вони говорять і американцям - мовляв, ми ж ведемо діалог з українською стороною", - підсумував він.

Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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Сергій Кислиця війна Росії та України переговори в Стамбулі
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