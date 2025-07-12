"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

За словами моделі, під час гри в голові не залишається нічого, крім зосередженості на м'ячі.

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Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Ви дізнаєтеся:

Яким видом спорту захопилася Кучеренко

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Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко 12 липня опублікувала в Instagram серію фото, на яких зображена на тенісному корті.

"Минулого літа просто під час прогулянки я випадково побачила цей корт. Про падлу тоді знала тільки з Instagram - яскраві відео, задоволені обличчя, ракетки... У той момент я подумала: "Мабуть, настав і мій час спробувати". Наступного дня вже вибирала собі костюм для тренувань. Виявилося, що падл - саме те, що мені так було потрібно: відпустити всі думки і зосередитися тільки на одному - на м'ячі", - розповіла Кучеренко. відео дня

За словами моделі, під час гри в голові не залишається нічого, крім зосередженості на м'ячі.

"Правду кажуть, що спорт - найкращий психолог! А ракетний спорт - ще й лідер серед усіх видів, коли йдеться про подовження життя. Плюс 10 років здоров'я", - заявила вона.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

А також Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

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