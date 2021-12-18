Учитель зґвалтував школярку в Кривому Розі: з'явилися несподівані подробиці резонансної справи

Вчителя звинуватили у зґвалтуванні школярки / ua.depositphotos.com

Адвокат постраждалої Тамара Бугаєць розповіла подробиці резонансної справи про зґвалтування школярки на випускному вчителем хореографії в Кривому Розі.

За її словами, втретє справу було закрито. Слідчі не побачили в його діях складу злочину, передає Громадське.

Відзначається, що в ході розслідування справи обвинувачений викладач не заперечував сам факт статевого акту з ученицею.

Разом з тим правоохоронці вважають, що зґвалтування неповнолітньої не було.

Прокурор у свою чергу сказав, що рішення слідчого – законне і обґрунтоване, тому немає причин його скасовувати.

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У зв'язку з цим юрист подала скаргу на постанову про закриття справи. Її розгляне слідчий суддя в понеділок, 20 грудня.

Справа про зґвалтування: що відомо

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі на шкільному випускному сталося згвалтування - 28-річний учитель хореографії поглумився над ученицею.

Потерпіла дівчина Ольга розповіла, що на випускному всі присутні вживали алкоголь, в тому числі і міцні спиртні напої. І батьки, і вчителі розбрелися по території. У якийсь момент випускниця відчула, як її хтось обіймає. Виявилося, що ззаду стояв учитель хореографії.

Дівчина розповіла, що вчитель незабаром повернувся і мовчки повів її за собою - вона навіть не встигла зорієнтуватися, що сталося. Потім він привів її до якусь гримерку і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона згадує погано - просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч – її голий учитель, який після цього згвалтував дівчину.

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