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Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає

Марія Николишин
13 липня 2025, 07:57оновлено 13 липня, 09:18
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Ймовірно, Трамп намагатиметься надіслати сигнал Росії.
Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає
Нове фінансування від США / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Україна може отримати фінансування від США
  • Трамп, ймовірно, планує надіслати Україні більше оборонної зброї
  • Він також може конфіскувати російські активи за кордоном

Дональд Трамп може схвалити нове фінансування для України. Він розглядає таку можливість вперше з моменту вступу на посаду президента США в січні. Про це пише CBS News з посиланням на дипломатичні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що нове фінансування від президента США може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет.

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"За останні дні Росія здійснила найбільшу атаку безпілотників по Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року по Києву та іншим містам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дональд Трамп на початку цього тижня натякнув, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Лише за кілька днів до цього його адміністрація призупинила деякі постачання зброї – крок, який один із чиновників Білого дому назвав частиною ширшого глобального огляду постачання зброї.

Офіційні особи США розповіли, що Трамп має під рукою 3,85 мільярда доларів США, що залишилися від часів адміністрації Байдена і які можна було б використати для відправлення американської військової техніки до України.

Вони також додали, що Трамп має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів США російських активів за кордоном і спрямувати ці кошти до України, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає
Допомога США / Інфографіка: Главред

Допомога США - що відомо

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати знову почали поставки Україні 155-мм артилерійських снарядів і високоточних ракет GMLRS. Постачання цих видів озброєння було відновлено за кілька днів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила відправку певної критично важливої військової допомоги Києву.

Президент США Дональд Трамп також висловив невдоволення діями Росії і заявив, що передавати озброєння Україні планує через структуру НАТО.

Варто додати, що раніше Трамп запевнив Зеленського в тому, що Вашингтон надасть Україні стільки військової підтримки, скільки буде можливо.

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Про джерело: CBS News

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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