В Одесі вчитель схопив дитину за шию і тягнув по коридору школи

Учитель тягнув школяра до директора / скріншот

В Одесі в одній зі школ учня, який не хотів йти до директора, вчитель спробував відвести силою.

Учитель виштовхав школяра з класу і потягнув по коридору. Хлопчик чинив опір і в результаті впав. У коментарях до відео повідомляється, що інцидент стався в 82-му ліцеї.

Директор міського департаменту освіти Олена Буйневич прокоментувала те, що трапилося на своїй сторінці в Facebook.

"Побачила кадри, де вчитель силою тягне дитину з класу. До директора. Вчителі звільнили. Правильно вчинили. Не обговорюється. Як би там не було, підняти руку на дитину = вийти з професії, все", - написала Буйневич.

Також вона зазначила, що в даній ситуації вина не тільки вчителя: "Мені шкода в цих історіях з вигоранням абсолютно всіх. І я знаю, що в історії з учнем, якого тягнули, вирішили все "тихо і мирно". Але, вибачте, так не буде. У цій історії не один вчитель винен. Його дії на поверхні очевидні, але до цього результату привели дві ліві ноги замість рук у багатьох дорослих людей".

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Раніше Главред писав про те, що в Полтаві п'ятикласник тероризувати ліцей № 6 "Лідер", в якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів та дітей.

Голова батьківського комітету розповіла, що батьки на знак протесту не пускають дітей на уроки. Так вони намагаються домогтися відрахування бешкетника.

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