'Жодних ілюзій': економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війну

Ключові тези Ліпсіца:
- Росія не припинить військове виробництво навіть після припинення війни
- Мир з РФ неможливий, як і у випадку "вічного протистояння" Ізраїлю та Палестини
- Росія — країна без економічного майбутнього
Навіть якщо Путін зупинить бойові дії, військове виробництво в Росії не припиниться. РФ у будь-якому випадку продовжить виробляти зброю, поповнювати арсенали та готуватися до нової війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.
"Ніхто моментально військову промисловість не зупинить, припиняти виробництво зброї ніхто не має наміру. Вони продовжуватимуть готуватися до війни, і жодних ілюзій з цього приводу плекати не треба", - зазначив він.відео дня
Економіст провів аналогію з конфліктом між Ізраїлем і Палестиною - це, на його думку, протистояння "вічних ворогів", у якому мир неможливий. Україна, переконаний Ліпсіц, має бути готовою до постійної воєнної загрози, тому повинна зберігати технічну перевагу, бути добре озброєною і здатною завдавати Росії чутливих ударів, аби стримувати її агресію.
Експерт наголосив, що Росія - це країна без перспектив економічного зростання. Війна вже зруйнувала її економіку, а головне джерело збагачення - нафтогазові доходи - більше не повернеться на рівень початку 2000-х.
"Так, це слово "ніколи" звучить страшно. Мені часто кажуть - "ніколи не говори ніколи". Але є розрахунки, є аналіз світового енергетичного ринку. І він показує: Росія вже ніколи не матиме такого достатку нафтодоларів, як це було в перші десятиліття XXI століття. А без цього вона нічого не може. Грошей у РФ немає, науково-технічний потенціал скорочується, чисельність населення падає. Це фактори, які виправити неможливо", - пояснив Ліпсіц.
Російський економіст прогнозує, що Росія перетвориться на дедалі примітивнішу, відсталу, малоефективну економіку, подібну до Північної Кореї.
"А в Північній Кореї, зауважте, зброю виробляють. Люди там живуть часом упроголодь, але зброя - є. Ось це - Росія майбутнього", - додав він.
Дивіться відео інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про проблеми в російській економіці:
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Як повідомляв Главред, російський економіст Ігор Ліпсіц розповів, що росіяни не вміють об’єднуватися й відстоювати свої права, тому влада Путіна може зберігатися ще довго, попри економічну катастрофу. Він порівняв РФ з Північною Кореєю, де народ десятиліттями живе в злиднях, але не чинить спротиву.
Також російський вугільний сектор опинився у глибокій кризі через санкції, високі кредити, падіння світових цін і скорочення попиту з боку Китаю. У 2024 році лише половина підприємств залишилися прибутковими.
Крім цього, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що переворот у РФ можливий, якщо Путін почне гальмувати війну. Силовики підтримують продовження бойових дій, бо бояться трибуналу. Натомість економічний блок Росії може прагнути припинення війни.
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Про персону: Ігор Ліпсіц
Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія.
На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.
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