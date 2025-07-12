РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

Застосування ліщини по Дніпру, ймовірно, було демонстративним кроком, зазначив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував імовірність нових ракетних ударів РФ / Колаж: Главред, фото: міноборони Росії, ГУР

Що відомо:

Не зафіксовано підтверджених спроб повторного застосування Орешника

Застосування Орешника по Дніпру, ймовірно, було демонстративним кроком

Наразі відсутні підтвердження, що після листопадового удару по Дніпру 2024 року Росія знову намагалася використати балістичну ракету середньої дальності Орешник проти України.

"З листопада 2024 року (після атаки 21 числа) не зафіксовано підтверджених спроб застосування БРСД Орешник по українській території", - повідомив у відповідь на запит LIGA.net представник одного з підрозділів військової розвідки України Андрій Юсов.

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За його словами, також немає достовірних відомостей про подальші навчання або випробування цієї ракети.

Він уточнив, що застосування Орешника по Дніпру, ймовірно, було демонстративним кроком, спрямованим на посилення тиску на Україну та її союзників.

Як підкреслив представник ГУР, подальше використання цього озброєння залежатиме від особистого рішення російського президента Володимира Путіна.

Юсов підтвердив, що ракета Орешник - це дослідний варіант міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 Рубіж, яка не пішла в серійне виробництво.

Що стосується технічних характеристик, він повідомив, що заявлена дальність становить до 5500 км (за версією російських джерел - до 6000 км), а швидкість - понад 5 махів (тобто понад 6000 км/год). Раніше розвідка повідомляла, що на заключній ділянці траєкторії ракета могла розвивати швидкість до 11 махів, що відповідає приблизно 13 400 км/год.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару Орешником.

Як писав Главред, у Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні. Із заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Віктор Ягун сказав, чи є ризик атаки Орешником по Києву. Путін сподівається, що після погроз ліщиною українці злякаються.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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