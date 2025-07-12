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"Не буду президентом 35 років": Зеленський висміяв Путіна і назвав його "вбивцею"

Олексій Тесля
12 липня 2025, 15:10
307
Володимир Путін під час розмови дуже багато брехав, розповів Володимир Зеленський.
'Не буду президентом 35 років': Зеленський висміяв Путіна і назвав його 'вбивцею'
Володимир Зеленський жорстко пройшовся по Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Путін багато брехав під час особистої зустрічі із Зеленським
  • Свою роботу Путін робить без емоцій, як убивця
  • Зеленський не хоче обіймати свою посаду 30 або 35 років

Російський диктатор Володимир Путін багато брехав під час особистої зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

У фільмі BBC "Зеленський. Його історія", український президент розповів про те, що свого часу мав із ним довгу зустріч.

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"У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але справа не в тому. Він не людина в сенсі людяності. Не про це. Він як... Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота", - заявив Зеленський.

При цьому президент України також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

"Для мене моя робота - це частина мого життя, я дійсно люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу і поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя", - додав Зеленський.

Він також додав, що не хоче обіймати свою посаду 30 або 35 років, як це робить Путін.

"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років або скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я повинен пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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Про джерело: ВВС

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