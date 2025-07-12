Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

Сергій Кислиця зазначив, що російська тактика - створювати ілюзію переговорів, як у "мінському процесі", але без реального результату.

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Путін вимагає капітуляції для зустрічі із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Кислиці:

Путін погодиться на зустріч із Зеленським тільки в разі капітуляції України

Переговори між делегаціями не дають результатів відео дня

Росія пропонує лише формальні зустрічі для створення ілюзії діалогу

Лідер РФ Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови капітуляції України. Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За словами дипломата, в українській делегації існує простір для внутрішнього діалогу, обміну думками щодо можливих переговорів із Росією, тоді як з боку Кремля діє сувора вертикаль підпорядкування - там усе вирішує виключно Путін.

"А мандат Путіна полягає в тому, щоб змусити нас капітулювати. Їхня логіка протилежна нашій. Ми говоримо: "Давайте створимо перемир'я як внесок у створення належних умов для саміту лідерів, щоб створити конструктивне середовище, що сприяє досягненню угод". Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги - капітуляцію - і тільки потім ми організуємо зустріч лідерів. А після цього ви займайтеся реалізацією цих вимог", - розповів Кислиця.

Він наголосив, що Україна наполягає на необхідності прямої зустрічі Зеленського з Путіним. За його словами, в умовах авторитарної системи Росії жодні переговори між делегаціями не здатні принести результат без рішення з боку особисто глави Кремля.

"Це, на мій погляд, один з елементів тактики Росії: вони пропонують: "Давайте наші експерти зустрінуться, обміняються номерами телефонів, щоб вони могли спілкуватися між собою". Ми вже бачили це раніше в нескінченних мінських процесах. Багато руху, люди їздили, сиділи разом, проводили нескінченні зустрічі - але результатів не було", - додав Кислиця.

Зустріч Зеленського з Путіним і мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, формат переговорів між Україною та Росією фактично вичерпав себе. Кислиця зазначив, що на зустрічах у Стамбулі не було повноцінного діалогу - росіяни озвучували лише ультимативні вимоги, не маючи мандата на обговорення українських пропозицій.

Раніше Кремль заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським та Трампом, але лише за умови "попередньої тривалої підготовки". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що Москва хоче "вийти на третій раунд переговорів" з Україною, але Київ має "усвідомити нову реальність".

Росія нібито не хоче затягувати мирні переговори з Україною, але водночас прагне досягти власних цілей, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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