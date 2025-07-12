Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

Руслана Заклінська
12 липня 2025, 22:06
836
Сергій Кислиця зазначив, що російська тактика - створювати ілюзію переговорів, як у "мінському процесі", але без реального результату.
Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ
Путін вимагає капітуляції для зустрічі із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Кислиці:

  • Путін погодиться на зустріч із Зеленським тільки в разі капітуляції України

  • Переговори між делегаціями не дають результатів

    відео дня

  • Росія пропонує лише формальні зустрічі для створення ілюзії діалогу

Лідер РФ Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови капітуляції України. Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За словами дипломата, в українській делегації існує простір для внутрішнього діалогу, обміну думками щодо можливих переговорів із Росією, тоді як з боку Кремля діє сувора вертикаль підпорядкування - там усе вирішує виключно Путін.

"А мандат Путіна полягає в тому, щоб змусити нас капітулювати. Їхня логіка протилежна нашій. Ми говоримо: "Давайте створимо перемир'я як внесок у створення належних умов для саміту лідерів, щоб створити конструктивне середовище, що сприяє досягненню угод". Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги - капітуляцію - і тільки потім ми організуємо зустріч лідерів. А після цього ви займайтеся реалізацією цих вимог", - розповів Кислиця.

Він наголосив, що Україна наполягає на необхідності прямої зустрічі Зеленського з Путіним. За його словами, в умовах авторитарної системи Росії жодні переговори між делегаціями не здатні принести результат без рішення з боку особисто глави Кремля.

"Це, на мій погляд, один з елементів тактики Росії: вони пропонують: "Давайте наші експерти зустрінуться, обміняються номерами телефонів, щоб вони могли спілкуватися між собою". Ми вже бачили це раніше в нескінченних мінських процесах. Багато руху, люди їздили, сиділи разом, проводили нескінченні зустрічі - але результатів не було", - додав Кислиця.

Зустріч Зеленського з Путіним і мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, формат переговорів між Україною та Росією фактично вичерпав себе. Кислиця зазначив, що на зустрічах у Стамбулі не було повноцінного діалогу - росіяни озвучували лише ультимативні вимоги, не маючи мандата на обговорення українських пропозицій.

Раніше Кремль заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським та Трампом, але лише за умови "попередньої тривалої підготовки". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що Москва хоче "вийти на третій раунд переговорів" з Україною, але Київ має "усвідомити нову реальність".

Росія нібито не хоче затягувати мирні переговори з Україною, але водночас прагне досягти власних цілей, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Сергій Кислиця війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

23:15Синоптик
Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

22:06Війна
Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Так вирішила доля: 4 знаки зодіаку, народжені бути багатими

Так вирішила доля: 4 знаки зодіаку, народжені бути багатими

Останні новини

23:15

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

22:15

У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

22:06

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету СШАВідео

20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

19:25

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

Реклама
18:47

Для чого потрібні дві голки в одному шприці: розкрито неочевидне призначенняВідео

18:28

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:00

Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

17:45

Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в ЧернівцяхФото

17:37

Кришечки на каві часто приховують небезпеку: що обов'язково потрібно перевіряти

17:18

Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

16:53

Підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом: військові та юристи стали на бік правосуддя

16:31

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

16:30

"Жодних ілюзій": економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війнуВідео

16:24

"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

16:11

Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

Реклама
16:07

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

16:07

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

15:58

Орхідея красиво цвістиме знову і знову: яку одну просту річ варто зробити

15:47

Привіт, нова мода: екс-Остапчука оголосила війну нижній білизні та показала себе

15:17

Камалія показала, як змінилися її доньки: фото "до" і "після"

15:11

Дати народження, що випромінюють магію: кого природа наділила особливим шармом

15:10

"Не буду президентом 35 років": Зеленський висміяв Путіна і назвав його "вбивцею"

15:05

Вбили українців і збрехали: в Росії цинічно прокоментували нічну атаку

14:46

"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

14:37

Катя Кузнєцова кинула свого бойфренда-росіянина і переїхала з України

14:35

Зірка "Астерікс і Обелікс" загинув через безглузду випадковість: деталі трагедії

14:20

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

14:15

Долетять до Уралу: Світан розповів про перспективу виробництва ракет в Україні

14:09

Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

13:44

Що не так на картинці: лише "геній головоломок" знайде помилку за 9 секунд

13:38

Чому не цвіте герань: помилки, що заважають бутонам розкритися

13:10

Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

12:42

Допит на кордоні: ЗМІ заявили про затримання українців-втікачів від мобілізації

12:32

Суперілюзія: знайдіть кота, що сховався, серед безлічі сов за 5 секунд

12:24

Куди подіти воду, якою мили покійника: священник відповівВідео

Реклама
11:59

Три кроки і війну буде завершено: в МЗС України вийшли із заявою

11:47

Леся Нікітюк показала тіло через місяць після пологів

11:37

Удар РФ пошкодив один з найкращих універів країни: болючі деталі удару по ЛьвовуФото

11:33

Сотні далекобійних засобів посилять ППО України: в Німеччині назвали терміни

11:26

"Російська армія буде тікати": війна завершиться лише за однієї умови – СвітанВідео

11:11

Чому 13 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:53

Народжена в любові: Катя Кузнєцова в одній спідниці привітала себе з днем народження

10:31

Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

10:10

РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва та Позитив зняли кліп

09:50

"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атакуФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти