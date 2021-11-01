У Дніпрі мати школяра із сином накинулися на вчительку та побили її ногами

У Дніпрі мати з сином побили вчительку / "Вся Україна"

В одній з дніпровських шкіл стався напад на вчительку з боку матері школяра та її сина. Вони прийшли в школу "розібратися" з педагогом, а врешті-решт побили її.

Інцидент стався в школі №120 близько 13 години дня. До установи прийшла жінка з сином – випускником цієї школи, з'ясувати ситуацію щодо іншого сина, який навчається у 6 класі. Цю інформацію підтвердили журналістам ТСН у пресслужбі поліції області.

Як результат, мати школяра та його старший брат накинулися на вчительку й буцали її ногами. Постраждала жінка звернулася в поліцію.

"До поліції надійшла заява від вчителя щодо побиття. Встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження", –повідомила прессекретарка поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Схожий випадок нещодавно

Раніше Главред писав, що в Дніпрі школяр накинувся на вчительку під час уроку. Це нібито сталося через те, що вона забрала у нього смартфон.

Учень шостого класу до цього нібито їв горіхи, грав на телефоні і матюкався. У вчительки після побиття було багато гематом. При цьому вона зазначила, що раніше хлопчик вже виявляв агресію щодо вчителів та інших дітей.