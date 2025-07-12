Камалія показала, як змінилися її доньки: фото "до" і "після"

Українська співачка Камалія поділилася ностальгічним фото і написала сумний пост.

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Камалія з дочками / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Що змінилося на фото, крім дати

Про що сумує Камалія

Українська відома співачка Камалія, яка нещодавно розповіла про своє особисте життя і поділилася подробицями розлучення зі своїм чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром, показала, як сильно змінилися її доньки.

На своїй сторінці в Instagram, зірка виклала два фото, зроблені з різницею у 8 років. На сімейному фото зображені її доньки Арабелла і Мірабелла, а також сама Камалія та її чоловік Захур.

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Камалія поділилася раритетним фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

"Мить у часі - з різницею у вісім років. Це не просто фотографії. Це відлуння моменту, зупиненого в часі. Зроблені з точністю до дня - 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому ж улюбленому місці: нашому будинку на Майорці. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф", - ностальгує артистка.

Камалія поділилася раритетним фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Вона також додає, що з того часу люди на фото змінилися. "Час минає, але любов, спогади та близькі серцю місця залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися не тими, ким були, а тими, ким стали", - додала Камалія.

Зазначимо, що пара виховує двох дітей - дівчаток Арабеллу і Мірабеллу. Вони також перебувають у розлученні через дітей від першого шлюбу Мохаммада Захура.

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Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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