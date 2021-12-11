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Учителя з Києва, який погрожував "вибити мізки" учням, відсторонили від роботи

11 грудня 2021, 10:23

61-річний педагог історії пропрацював у школі більше половини свого життя. Конфлікт почався з того, що хтось із дітей обізвав його. Він різко відреагував.

Школа
У престижній школі №152 у Києві вчитель ображав учнів / УНІАН

Днями в одній зі столичних шкіл розгорівся скандал. Діти зняли на відео погрози та образи вчителя, який серед усього іншого обіцяв "вибити їм мізки".

У ролику, який потрапив в Мережу, видно, як чоловік у шкільному коридорі кричить, називаючи дітей "негідниками" і "козлами".

Інцидент стався в престижній школі №152 з посиленим вивченням іноземних мов, передає ТСН. 61-річний педагог історії та права, який ображав учнів, пропрацював у цьому закладі понад половину свого життя. Зараз скандального вчителя відсторонили від роботи, він знаходиться в лікарні.

Школярка Єва розповіла, що хтось із дітей обізвав вчителя, на що той різко і агресивно відреагував.

Батьки, які прийшли в школу, щоби розібратися в ситуації, стверджують, що педагог постійно дозволяв собі неадекватну та непрофесійну поведінку.

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"Про нього розповідають, що він добре викладає, цікаво розповідає про історію, але нестриманий, йому, можливо, потрібна психологічна допомога. Не можна так говорити з дітьми. Це неприпустимо", - розповіла мама школярки Олена Новікова.

За словами директора школи Наталії Вітечек, вчинок вчителя засудили, рішення про подальшу співпрацю з ним ухвалюватиме управління освіти.

"У наказі про оголошення йому догани було вказано пункти, а саме спілкування з дітьми недержавною мовою, приниження честі та гідності дітей", — зазначила вона.

Юристи радять: якщо ваша дитина потрапила в схожу ситуацію, то потрібно писати скарги на ім'я директора школи, оскільки це словесний булінг. Директор зобов'язана впродовж доби повідомити поліції. Якщо цього не сталося, значить відбувається приховування.

"Таким чином, на директора може бути теж складено адміністративне стягнення - штраф або виправні роботи за місцем роботи. У нього можуть впродоаж місяця відраховувати близько 20% заробітної плати", – заявив юрист громадської організації SOS Роман Бондаренко.

Мовний скандал у школі Києва

Днями в одному зі столичних ліцеїв розгорівся мовний скандал. На прохання учня вести урок українською мовою вчителька заявила, що "пишається тим, що вона не українка, а росіянка".

Відео мовного конфлікту потрапило в Мережу, інформація дійшла до керівництва навчального закладу.

В ході службового розслідування з'ясували, що інцидент стався на уроці восьмого класу.

Педагог працює в навчальному закладі вже п'ятий рік. Їй оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, але обіцяє звільнитися.

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