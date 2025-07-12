Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

Внаслідок негоди загинула 56-річна жінка в селі Першотравневе, поранено кілька людей.

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У Харкові та області розгулялася стихія / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Харків та область накрила сильна злива з градом

Через шторм загинула 56-річна жінка, кілька людей поранені

Стихія повалила багато дерев, пошкоджено електроопори та дахи будинків

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром до 20 м/с. Внаслідок негоди загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові стихія завдала значних руйнувань. За словами Синєгубова, у Салтівському районі через обвал даху приватного будинку постраждали троє людей. Медики оперативно надали їм допомогу.

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"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - розповів він.

Дивіться відео із потужною зливою у Харкові:

Негода у Харкові / Фото: скріншот

Найтрагічніші наслідки буревію зафіксовані в селі Першотравневе Зміївської громади. Там через падіння дерева загинула 56-річна жінка.

"У Харкові під час негоди постраждала дитина. На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Синєгубов уточнив, що у Балаклії знеструмлено частину муста, а в селах Борщівка та Вербівка електропостачання відсутнє повністю. На місці працюють аварійні бригади.

Крім цього, у Харкові блискавка влучила в електропідстанцію, через що частина міста залишилась без світла. Очевидці в соцмережах публікують відео, де торгові візки та уламки конструкцій літають парковками, а вулиці затоплені водою.

Синоптики оголосили в області І рівень небезпеки (жовтий) через погодні умови. Влада закликає мешканців бути обережними поблизу дерев і ЛЕП, дотримуватися правил безпеки. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Відео із наслідками негоди у Харкові:

Наслідки бурі у Харкові / Фото: скріншот

Погода у Дніпрі

Після нищівної бурі в Харкові, штормова погода вдарила і по Дніпру. У місті пройшов сильний дощ із градом, місцями почалася справжня буря.

У деяких районах злива супроводжувалася шквальним вітром і рясним градом.

Місцеві мешканці з гумором відреагували на негоду. У соцмережах поширюють відео, як град використовують для охолодження напоїв.

Відео зливи з градом у Дніпрі:

Негода у Дніпрі / Фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 10 липня унаслідок потужної негоди у Львові затоплено низку вулиць і автодоріг, річка Зубра вийшла з берегів. Підтоплення зафіксовані на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також на трасі Львів – Меденичі поблизу Сокільників. Вода в деяких нежитлових зонах сягає до 3 метрів.

Також через сильну зливу у Луцьку затопило вулицю Дубнівську та проспект Відродження. Через підтоплення на проспекті зупинився рух тролейбусів №15 та №15а.

Як повідомляв Главред, 10 липня Київська область опинилася в епіцентрі потужного шторму з градом. Найбільше постраждали Бориспільський і Переяславський райони. Град розміром з куряче яйце пошкодив дахи будинків та автомобілі.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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