Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

Руслана Заклінська
12 липня 2025, 23:15
295
Внаслідок негоди загинула 56-річна жінка в селі Першотравневе, поранено кілька людей.
Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос
У Харкові та області розгулялася стихія / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Харків та область накрила сильна злива з градом
  • Через шторм загинула 56-річна жінка, кілька людей поранені
  • Стихія повалила багато дерев, пошкоджено електроопори та дахи будинків

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром до 20 м/с. Внаслідок негоди загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові стихія завдала значних руйнувань. За словами Синєгубова, у Салтівському районі через обвал даху приватного будинку постраждали троє людей. Медики оперативно надали їм допомогу.

відео дня

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - розповів він.

Дивіться відео із потужною зливою у Харкові:

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос
Негода у Харкові / Фото: скріншот

Найтрагічніші наслідки буревію зафіксовані в селі Першотравневе Зміївської громади. Там через падіння дерева загинула 56-річна жінка.

"У Харкові під час негоди постраждала дитина. На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Синєгубов уточнив, що у Балаклії знеструмлено частину муста, а в селах Борщівка та Вербівка електропостачання відсутнє повністю. На місці працюють аварійні бригади.

Крім цього, у Харкові блискавка влучила в електропідстанцію, через що частина міста залишилась без світла. Очевидці в соцмережах публікують відео, де торгові візки та уламки конструкцій літають парковками, а вулиці затоплені водою.

Синоптики оголосили в області І рівень небезпеки (жовтий) через погодні умови. Влада закликає мешканців бути обережними поблизу дерев і ЛЕП, дотримуватися правил безпеки. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Відео із наслідками негоди у Харкові:

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос
Наслідки бурі у Харкові / Фото: скріншот

Погода у Дніпрі

Після нищівної бурі в Харкові, штормова погода вдарила і по Дніпру. У місті пройшов сильний дощ із градом, місцями почалася справжня буря.

У деяких районах злива супроводжувалася шквальним вітром і рясним градом.

Місцеві мешканці з гумором відреагували на негоду. У соцмережах поширюють відео, як град використовують для охолодження напоїв.

Відео зливи з градом у Дніпрі:

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос
Негода у Дніпрі / Фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 10 липня унаслідок потужної негоди у Львові затоплено низку вулиць і автодоріг, річка Зубра вийшла з берегів. Підтоплення зафіксовані на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також на трасі Львів – Меденичі поблизу Сокільників. Вода в деяких нежитлових зонах сягає до 3 метрів.

Також через сильну зливу у Луцьку затопило вулицю Дубнівську та проспект Відродження. Через підтоплення на проспекті зупинився рух тролейбусів №15 та №15а.

Як повідомляв Главред, 10 липня Київська область опинилася в епіцентрі потужного шторму з градом. Найбільше постраждали Бориспільський і Переяславський райони. Град розміром з куряче яйце пошкодив дахи будинків та автомобілі.

Читайте також:

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода прогноз погоди Харківська область Дніпропетровська область Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

00:32Синоптик
Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаос

23:15Синоптик
Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Так вирішила доля: 4 знаки зодіаку, народжені бути багатими

Так вирішила доля: 4 знаки зодіаку, народжені бути багатими

Останні новини

00:32

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

12 липня, субота
23:15

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаосВідео

22:15

У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

22:06

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету СШАВідео

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

Реклама
19:25

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

18:47

Для чого потрібні дві голки в одному шприці: розкрито неочевидне призначенняВідео

18:28

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:00

Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

17:45

Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в ЧернівцяхФото

17:37

Кришечки на каві часто приховують небезпеку: що обов'язково потрібно перевіряти

17:18

Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

16:53

Підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом: військові та юристи стали на бік правосуддя

16:31

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

16:30

"Жодних ілюзій": економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війнуВідео

16:24

"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

Реклама
16:11

Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

16:07

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

16:07

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

15:58

Орхідея красиво цвістиме знову і знову: яку одну просту річ варто зробити

15:47

Привіт, нова мода: екс-Остапчука оголосила війну нижній білизні та показала себе

15:17

Камалія показала, як змінилися її доньки: фото "до" і "після"

15:11

Дати народження, що випромінюють магію: кого природа наділила особливим шармом

15:10

"Не буду президентом 35 років": Зеленський висміяв Путіна і назвав його "вбивцею"

15:05

Вбили українців і збрехали: в Росії цинічно прокоментували нічну атаку

14:46

"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

14:37

Катя Кузнєцова кинула свого бойфренда-росіянина і переїхала з України

14:35

Зірка "Астерікс і Обелікс" загинув через безглузду випадковість: деталі трагедії

14:20

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

14:15

Долетять до Уралу: Світан розповів про перспективу виробництва ракет в Україні

14:09

Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

13:44

Що не так на картинці: лише "геній головоломок" знайде помилку за 9 секунд

13:38

Чому не цвіте герань: помилки, що заважають бутонам розкритися

13:10

Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

12:42

Допит на кордоні: ЗМІ заявили про затримання українців-втікачів від мобілізації

12:32

Суперілюзія: знайдіть кота, що сховався, серед безлічі сов за 5 секунд

Реклама
12:24

Куди подіти воду, якою мили покійника: священник відповівВідео

11:59

Три кроки і війну буде завершено: в МЗС України вийшли із заявою

11:47

Леся Нікітюк показала тіло через місяць після пологів

11:37

Удар РФ пошкодив один з найкращих універів країни: болючі деталі удару по ЛьвовуФото

11:33

Сотні далекобійних засобів посилять ППО України: в Німеччині назвали терміни

11:26

"Російська армія буде тікати": війна завершиться лише за однієї умови – СвітанВідео

11:11

Чому 13 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:53

Народжена в любові: Катя Кузнєцова в одній спідниці привітала себе з днем народження

10:31

Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

10:10

РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва та Позитив зняли кліп

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти