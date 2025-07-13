Вбивство полковника у Києві: СБУ знайшла та ліквідувала кілерів

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- СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника в Києві
- Кілерами виявилися чоловік та жінка, яких ФСБ РФ направили до Києва
У неділю, 13 липня, Служба безпеки України ліквідувала кілерів, причетних до вбивства полковника у столиці. Пошуковою операцією керував сам очільник Служби безпеки — генерал-лейтенант Василь Малюк. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"Агентурно-бойовоа група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - наголосив Малюк.відео дня
За даними слідства, кілерами виявилися чоловік і жінка, яких куратор ФСБ направив в Україну. Вони стежили за офіцером, вивчали його графік і маршрути, а пізніше отримали координати схрону з пістолетом і глушником.
"Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Малюк подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Вбивство Івана Воронича - новини України
Як писав Главред, 10 липня у Києві внаслідок збройного нападу загинув полковник СБУ Іван Воронич. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ - замах на життя правоохоронця.
Вбивство сталося в Голосіївському районі столиці - тіло з вогнепальними пораненнями знайшли біля під'їзду. Розвідник Роман Червінський повідомив, що це було замовне вбивство "ворожим кілером".
Пізніше ЗМІ зʼясували, що у роки після вторгнення Росії в Україну полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. Його підрозділ відіграв ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область Росії.
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Про джерело: СБУ
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