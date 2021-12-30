В Україні вакцинували вже понад 90% вчителів: названо регіони-лідери

У форматі дистанційного навчання наразі працюють 113 навчальних заклади у різних областях країни, сказав Сергій Шкарлет.
Згідно з даними на 30 грудня, в Україні вакцинувалися проти COVID-19 однією дозою 96,23% вчителів. Майже 91% щепили двома дозами - понад 1 мільйон 86 тисяч осіб. Держава наближається до показника 100% вакцинації педагогів. Найбільше вчителів зробили щеплення у Дніпропетровській, Луганській та Полтавській областях. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакциновані вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч осіб", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Також він додав, що Україна, таким чином, вже наближається до показника 100% вакцинації серед вчителів.
"Вкотре хочу подякувати за проведення комунікаційної кампанії з питань вакцинації всім причетним, адже спільними зусиллями ми наближаємося до стовідсоткового показника вакцинації серед освітян", - сказав Шкарлет.
Які регіони лідирують за вакцинацією вчителів (дві дози)
- Дніпропетровська область - 96,08%
- Луганська область - 95,62%;
- Полтавська область - 95,44%;
- Черкаська область - 95,39%;
- Сумська область - 95,36%.
Статистика щеплених вчителів за типом установи
- Заклади спеціалізованої освіти - 96,72%;
- Профтехучреждения - 93,75%
- Школи - 92,87%;
- Дитячі садки - 89,94%;
- Коледжі - 87,45%;
- Вузи - 82,94%.
Також міністр освіти Сергій Шкарлет підкреслив, що наразі у віддаленому форматі працюють 113 навчальних заклади, а на канікулах відпочивають діти 7527 шкіл.
читайте такожПовне скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію про коронавірусНагадаємо, в листопаді в Міністерстві освіти заявляли про те, що проти коронавірусу в Україні прищепилися 95,5% вчителів. Критична ситуація з вакцинацією педагогів фіксувалася у Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях, де на той момент вакцинувалися близько 7% педагогів.
Дивіться відео ТСН - в Україні починають вакцинацію бустерною дозою
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кабмін 22 вересня запустив обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні для працівників низки професій. Щеплення повинні були зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади, їх територіальних підрозділів, а також працівники місцевих державних адміністрацій.
Пізніше Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення проти коронавірусу. У переліку опинилися співробітники управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури.
МОЗ 17 грудня доповнило список організацій, представникам яких треба зробити щеплення проти COVID-19 в обов'язковому порядку. Серед них опинилися працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, установ та організацій.
Главред рекомендує:
- "Щеплять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації у Полтаві
- Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція у Дії
- Українцям без "Дії" виплатять 1000 гривень за вакцинацію: в Офісі президента розповіли деталі
- В Україні масово закривають центри вакцинації
- Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від вакцинації