В Україні вакцинували вже понад 90% вчителів: названо регіони-лідери

В Україні вакцинували майже 91% освітян - Міносвіти / УНІАН

Згідно з даними на 30 грудня, в Україні вакцинувалися проти COVID-19 однією дозою 96,23% вчителів. Майже 91% щепили двома дозами - понад 1 мільйон 86 тисяч осіб. Держава наближається до показника 100% вакцинації педагогів. Найбільше вчителів зробили щеплення у Дніпропетровській, Луганській та Полтавській областях. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакциновані вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч осіб", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що Україна, таким чином, вже наближається до показника 100% вакцинації серед вчителів.

"Вкотре хочу подякувати за проведення комунікаційної кампанії з питань вакцинації всім причетним, адже спільними зусиллями ми наближаємося до стовідсоткового показника вакцинації серед освітян", - сказав Шкарлет.

Які регіони лідирують за вакцинацією вчителів (дві дози)

Дніпропетровська область - 96,08%

Луганська область - 95,62%;

Полтавська область - 95,44%;

Черкаська область - 95,39%;

Сумська область - 95,36%.

Статистика щеплених вчителів за типом установи

Заклади спеціалізованої освіти - 96,72%;

Профтехучреждения - 93,75%

Школи - 92,87%;

Дитячі садки - 89,94%;

Коледжі - 87,45%;

Вузи - 82,94%.

Також міністр освіти Сергій Шкарлет підкреслив, що наразі у віддаленому форматі працюють 113 навчальних заклади, а на канікулах відпочивають діти 7527 шкіл.

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читайте такожПовне скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію про коронавірусНагадаємо, в листопаді в Міністерстві освіти заявляли про те, що проти коронавірусу в Україні прищепилися 95,5% вчителів. Критична ситуація з вакцинацією педагогів фіксувалася у Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях, де на той момент вакцинувалися близько 7% педагогів.

Дивіться відео ТСН - в Україні починають вакцинацію бустерною дозою

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня запустив обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні для працівників низки професій. Щеплення повинні були зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади, їх територіальних підрозділів, а також працівники місцевих державних адміністрацій.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення проти коронавірусу. У переліку опинилися співробітники управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури.

МОЗ 17 грудня доповнило список організацій, представникам яких треба зробити щеплення проти COVID-19 в обов'язковому порядку. Серед них опинилися працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, установ та організацій.

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