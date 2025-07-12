Привіт, нова мода: екс-Остапчука оголосила війну нижній білизні та показала себе

Кристина Горняк решила поступить так по совету врача.

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Колишня Остапчука вирішила ходити без білизни / Колаж Главред, фото Instagram/kristygor

Коротко:

Чому Христина Горняк вирішила відмовитися від білизни

У що вона одягнулася

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука, вирішила, що більше не носитиме спідньої білизни.

Про це нотаріус Христина радикально заявила на своїй сторінці в Instagram.

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Христина Горняк повідомила про радикальне рішення / Фото Instagram/kristygor

За словами Горняк, вона раніше завжди думала, що потрібно носити білизну. "Якщо чесно, я завжди думала, що потрібно носити білизну, щоб вона тримала груди, щоб вони туди-сюди не гойдалися. А виявляється, навпаки, кісточки на бюстиках тиснуть на протоки і це не ок", - розповідає вона.

Христина Горняк повідомила про радикальне рішення / Фото Instagram/kristygor

За її словами, ці процеси потрібно мінімізувати. "А хто я така, щоб не слухати лікаря", - запитує Горняк.

"Тому, привіт нова мода - ходити без білизни. А що, я хочу піклуватися про свої цицьки", - написала нотаріус.

Христина Горняк повідомила про радикальне рішення / Фото Instagram/kristygor

Вона також показала прозору корсетну сукню, яка вже точно їй ніде не натисне.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, із днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.

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Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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