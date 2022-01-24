В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивством

Педагог била учня на уроці / pixabay

В одній з одеських шкіл прямо під час уроків учителька побила дитину. Педагог з 92 школи на вулиці Бочарова била хлопця лінійкою.

Однокласники потерпілого зняли те, що відбувається на камеру і виклали в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо".

На кадрах видно, як в процесі уроку педагог підійшла до школяра, схопила з парти лінійку і почала його бити.

Хлопчик "ховався" від ударів руками.

"У чому справа? Дивись, щоб я тебе не вбила", – сказала вчителька дитині. Решта школярів почали питати вчительку, навіщо вона так вчинила.

Нагадаємо, на Закарпатті стався скандал. Вчителька математики била і принижувала дітей прямо під час занять. Відео зі знущаннями педагога зняв учень однієї зі шкіл Рахівщини.

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