У КНДР зробили важливу заяву про війну в Україні: що сказав Кім Чен Ин

Північнокорейський диктатор зробив заяву про війну в Україну під час зустрічі із Лавровим.

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Кім Чен Ин підтвердив підтримку Росії у війні з Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ключові тези північнокорейського диктатора:

КНДР надалі підтримуватиме Росію у війні проти України

Москва нібито здобуде перемогу "у священній справі"

Під час зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Пхеньян підтримає все, що Москва робитиме у війні проти України. Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Північнокорейський диктатор сказав, що обидві країни мають схожі погляди на важливі питання, і це, на його думку, показує, що їхні відносини стали дуже тісними й серйозними.

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"Кім Чен Ин підтвердив готовність Корейської Народно-Демократичної Республіки беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом для усунення корінних причин української кризи", - йдеться в повідомленні.

Інформагентство КНДР також додало, що лідер країни "висловив тверду віру в те, що російська армія та народ неодмінно здобудуть перемогу у священній справі захисту гідності та основних інтересів Росії та досягненні її процвітання".

Тим часом у матеріалі CNN йдеться, що візит Лаврова відбувається в критично важливий момент для російсько-північнокорейських відносин. За даними української розвідки, Пхеньян планує направити додатково від 25 000 до 30 000 військовослужбовців для підтримки наступу Москви на Україну.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні проти Україні

Нещодавно Главред писав, що Північна Корея планує значно збільшити свою військову присутність на боці Росії у війні проти України, надіславши ще від 25 до 30 тисяч солдатів.

За даними південнокорейської розвідки, РФ може використати сили КНДР для масштабного літнього наступу.

Водночас начальник ГУР Кирило Буданов підтверджує інформацію про те, що кількість північнокорейців, які приєднуються до збройних сил Росії під виглядом "добровольців" може суттєво зрости.

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Про персону: Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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