Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету США

Річ у суто прагматичному розміні, коли Дональд Трамп коштом України вирішив питання Ізраїлю, вважає Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/tramp-i-putin-razmenyali-ukrainu-ekspert-nazval-glavnuyu-cel-ssha-10680866.html Посилання скопійоване

З'явився новий прогноз подальших кроків Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, WhiteHouse

Важливе із заяв Світана:

Ситуації з війною в Україні та на Близькому Сході взаємопов'язані

Трамп за рахунок України вирішив питання Ізраїлю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ситуації з війною в Україні та на Близькому Сході взаємопов'язані.

"Для вирішення питання Ізраїлю потрібно було нейтралізувати Іран і допомогу Ірану Росією, тим паче, вони уклали договір про взаємодопомогу, зокрема військову. Як нейтралізувати російську допомогу? Запропонувати щось Путіну. Ось Путін і розміняв Іран на Україну, і Трамп на це пішов, тому і вирішив питання Ізраїлю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що справа в суто прагматичному розміні, коли Трамп просто за рахунок України вирішив питання Ізраїлю.

"Трамп і Путін уклали угоду: Путін пообіцяв не допомагати Ірану, а Трамп пообіцяв не допомагати Україні. І ця угода зараз дотримана, принаймні, Путіним. І Путін зараз може вимагати від Трампа дотримуватися його частини угоди - не допомагати Україні. Що Трамп і робить. Тож справа не в особистій прихильності, а в прагматизмі", - упевнений він.

За словами аналітика, Трамп розуміє, що умов угоди доведеться дотримуватися, адже у РФ є важелі тиску.

"Трамп не допомагатиме Україні, а тиснути на Путіна він зможе тільки за допомогою тих самих санкцій, якщо їх використовуватимуть у ручному управлінні саме ним. Законопроєкт про санкції Грем зачистив і фактично дав можливість Трампу користуватися ним так, як він хоче", - переконаний він.

Співрозмовник вважає, що законопроєкт США про санкції може змусити Путіна утриматися від допомоги Ірану, але за рахунок України.

"Ми від цього не отримаємо нічого. Оскільки будь-яка колотнеча на Близькому Сході відразу тягне за собою підвищення цін на нафту, росіяни в результаті гребуть гроші лопатою, а ми водночас більше платимо за паливо. Тож багато чого чекати від цього закону нам точно не потрібно", - додав Свитан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред