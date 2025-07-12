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Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету США

Олексій Тесля
12 липня 2025, 21:22
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Річ у суто прагматичному розміні, коли Дональд Трамп коштом України вирішив питання Ізраїлю, вважає Роман Світан.
Трамп дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника
З'явився новий прогноз подальших кроків Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, WhiteHouse

Важливе із заяв Світана:

  • Ситуації з війною в Україні та на Близькому Сході взаємопов'язані
  • Трамп за рахунок України вирішив питання Ізраїлю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ситуації з війною в Україні та на Близькому Сході взаємопов'язані.

"Для вирішення питання Ізраїлю потрібно було нейтралізувати Іран і допомогу Ірану Росією, тим паче, вони уклали договір про взаємодопомогу, зокрема військову. Як нейтралізувати російську допомогу? Запропонувати щось Путіну. Ось Путін і розміняв Іран на Україну, і Трамп на це пішов, тому і вирішив питання Ізраїлю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що справа в суто прагматичному розміні, коли Трамп просто за рахунок України вирішив питання Ізраїлю.

"Трамп і Путін уклали угоду: Путін пообіцяв не допомагати Ірану, а Трамп пообіцяв не допомагати Україні. І ця угода зараз дотримана, принаймні, Путіним. І Путін зараз може вимагати від Трампа дотримуватися його частини угоди - не допомагати Україні. Що Трамп і робить. Тож справа не в особистій прихильності, а в прагматизмі", - упевнений він.

За словами аналітика, Трамп розуміє, що умов угоди доведеться дотримуватися, адже у РФ є важелі тиску.

"Трамп не допомагатиме Україні, а тиснути на Путіна він зможе тільки за допомогою тих самих санкцій, якщо їх використовуватимуть у ручному управлінні саме ним. Законопроєкт про санкції Грем зачистив і фактично дав можливість Трампу користуватися ним так, як він хоче", - переконаний він.

Співрозмовник вважає, що законопроєкт США про санкції може змусити Путіна утриматися від допомоги Ірану, але за рахунок України.

"Ми від цього не отримаємо нічого. Оскільки будь-яка колотнеча на Близькому Сході відразу тягне за собою підвищення цін на нафту, росіяни в результаті гребуть гроші лопатою, а ми водночас більше платимо за паливо. Тож багато чого чекати від цього закону нам точно не потрібно", - додав Свитан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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