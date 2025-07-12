Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

Олексій Тесля
12 липня 2025, 19:25
140
Жодного з ключових геополітичних завдань, які ставив перед собою Кремль, не було досягнуто.
Стубб, Зеленський, Путін
Олександр Стубб прокоментував невдачі РФ у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що відомо:

  • Стубб вважає, що напад РФ на Україну став однією з найбільших стратегічних помилок
  • Москва розраховувала на те, що вдасться позбавити Україну суверенності
  • Путін програв на всіх фронтах

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що напад Росії на Україну став однією з найбільших стратегічних і тактичних помилок у новітній історії.

За словами Стубба, Росія повністю провалила реалізацію своїх цілей, поставлених перед початком війни, пише The Sydney Morning Herald.

відео дня

Він нагадав, що Москва розраховувала на те, що вдасться позбавити Україну суверенності і повернути її в бік нейтралітету. Натомість Україна не тільки втрималася, а й наблизилася до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Кремль також сподівався дестабілізувати Північноатлантичний альянс, однак результат виявився протилежним - після вступу Фінляндії кордон Росії з НАТО значно збільшився. Крім того, посилилося трансатлантичне співробітництво, і західні країни почали суттєво нарощувати військові бюджети - у деяких випадках до 5% від ВВП.

Стубб підкреслив, що Росія не змогла посіяти розкол у Європейському Союзі - навпаки, ЄС проявляє безпрецедентну згуртованість. Таким чином, жодного з ключових геополітичних завдань, які ставив перед собою Кремль, не було досягнуто.

"Путін програв на всіх фронтах", - заявив президент Фінляндії, нагадавши, що війна триває вже третій рік.

Він також наголосив на високих втратах російської армії: 2025 року, за його словами, просування окупантів становило лише 0,25% української території, і за кожен кілометр, захоплений від початку року, Росія втрачає в середньому 167 солдатів.

Президент Фінляндії різко охарактеризував дії російського лідера, назвавши Путіна "військовим невдахою" і "стратегічним дурнем", додавши, що навряд чи той наважиться перевіряти на міцність 5-ту статтю Статуту НАТО.

Раніше з'явився несподіваний сценарій бунту в РФ із "табакеркою в голову" Путіну. Російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Новини Фінляндії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:57Війна
Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з Росією

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з Росією

19:30Погляди
Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Російську путіністку-ведучу терміново госпіталізували

Російську путіністку-ведучу терміново госпіталізували

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Гороскоп на завтра 13 липня: Тельцям - особливий подарунок, Дівам - виснаження

Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Заживуть краще за всіх: кому зі знаків зодіаку пощастить з фінансами вже ось-ось

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Чим відрізняються дві пари молодят: 3 відмінності треба знайти за 29 секунд

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

Останні новини

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету США

20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
19:25

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

18:47

Для чого потрібні дві голки в одному шприці: розкрито неочевидне призначенняВідео

18:28

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:00

Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

Реклама
17:45

Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в ЧернівцяхФото

17:37

Кришечки на каві часто приховують небезпеку: що обов'язково потрібно перевіряти

17:18

Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

16:53

Підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом: військові та юристи стали на бік правосуддя

16:31

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

16:30

"Жодних ілюзій": економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війнуВідео

16:24

"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

16:11

Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

16:07

Трамп може тиснути не на того: ЗМІ оприлюднили сценарій мирної угоди

16:07

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

15:58

Орхідея красиво цвістиме знову і знову: яку одну просту річ варто зробити

Реклама
15:47

Привіт, нова мода: екс-Остапчука оголосила війну нижній білизні та показала себе

15:17

Камалія показала, як змінилися її доньки: фото "до" і "після"

15:11

Дати народження, що випромінюють магію: кого природа наділила особливим шармом

15:10

"Не буду президентом 35 років": Зеленський висміяв Путіна і назвав його "вбивцею"

15:05

Вбили українців і збрехали: в Росії цинічно прокоментували нічну атаку

14:46

"Риторика змінилася, дії – ні": у FT описали тривожну поведінку Трампа щодо України

14:37

Катя Кузнєцова кинула свого бойфренда-росіянина і переїхала з України

14:35

Зірка "Астерікс і Обелікс" загинув через безглузду випадковість: деталі трагедії

14:20

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

14:15

Долетять до Уралу: Світан розповів про перспективу виробництва ракет в Україні

14:09

Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%

13:44

Що не так на картинці: лише "геній головоломок" знайде помилку за 9 секунд

13:38

Чому не цвіте герань: помилки, що заважають бутонам розкритися

13:10

Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці

12:42

Допит на кордоні: ЗМІ заявили про затримання українців-втікачів від мобілізації

12:32

Суперілюзія: знайдіть кота, що сховався, серед безлічі сов за 5 секунд

12:24

Куди подіти воду, якою мили покійника: священник відповівВідео

11:59

Три кроки і війну буде завершено: в МЗС України вийшли із заявою

11:47

Леся Нікітюк показала тіло через місяць після пологів

11:37

Удар РФ пошкодив один з найкращих універів країни: болючі деталі удару по ЛьвовуФото

Реклама
11:33

Сотні далекобійних засобів посилять ППО України: в Німеччині назвали терміни

11:26

"Російська армія буде тікати": війна завершиться лише за однієї умови – СвітанВідео

11:11

Чому 13 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:53

Народжена в любові: Катя Кузнєцова в одній спідниці привітала себе з днем народження

10:31

Був єдиним шляхом РФ: МіГ знищив останній міст росіян на важливому напрямку

10:10

РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва та Позитив зняли кліп

09:50

"Було дуже багато вибухів, позривало стіни під'їзду": львів’яни розповіли про нічну атакуФотоВідео

09:26

Гороскоп Таро на завтра 13 липня: Дівам - новий початок, Стрільцям - везіння

09:21

Уже не безпечне місто: у Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ

09:21

Які собаки стануть для людини вірними друзями: топ-7 порід

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти