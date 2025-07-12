"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

Жодного з ключових геополітичних завдань, які ставив перед собою Кремль, не було досягнуто.

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Олександр Стубб прокоментував невдачі РФ у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що відомо:

Стубб вважає, що напад РФ на Україну став однією з найбільших стратегічних помилок

Москва розраховувала на те, що вдасться позбавити Україну суверенності

Путін програв на всіх фронтах

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що напад Росії на Україну став однією з найбільших стратегічних і тактичних помилок у новітній історії.

За словами Стубба, Росія повністю провалила реалізацію своїх цілей, поставлених перед початком війни, пише The Sydney Morning Herald.

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Він нагадав, що Москва розраховувала на те, що вдасться позбавити Україну суверенності і повернути її в бік нейтралітету. Натомість Україна не тільки втрималася, а й наблизилася до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Кремль також сподівався дестабілізувати Північноатлантичний альянс, однак результат виявився протилежним - після вступу Фінляндії кордон Росії з НАТО значно збільшився. Крім того, посилилося трансатлантичне співробітництво, і західні країни почали суттєво нарощувати військові бюджети - у деяких випадках до 5% від ВВП.

Стубб підкреслив, що Росія не змогла посіяти розкол у Європейському Союзі - навпаки, ЄС проявляє безпрецедентну згуртованість. Таким чином, жодного з ключових геополітичних завдань, які ставив перед собою Кремль, не було досягнуто.

"Путін програв на всіх фронтах", - заявив президент Фінляндії, нагадавши, що війна триває вже третій рік.

Він також наголосив на високих втратах російської армії: 2025 року, за його словами, просування окупантів становило лише 0,25% української території, і за кожен кілометр, захоплений від початку року, Росія втрачає в середньому 167 солдатів.

Президент Фінляндії різко охарактеризував дії російського лідера, назвавши Путіна "військовим невдахою" і "стратегічним дурнем", додавши, що навряд чи той наважиться перевіряти на міцність 5-ту статтю Статуту НАТО.

Раніше з'явився несподіваний сценарій бунту в РФ із "табакеркою в голову" Путіну. Російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

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