'Злата перестала дихати': у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

Лікарі "Дому метеликів" ризикували життям, рятуючи дитину під час нічного обстрілу Чернівців.

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У Чернівцях лікарі рятували дитину, що перестала дихати під час ракетної атаки / Колаж: Главред, фото: instagram.com/maybutneua, ДСНС Буковини

Коротко:

Під час атаки на Чернівці важкохвора Злата перестала дихати

Лікарі медцентру "Дім метеликів" провели реанімацію під обстрілом

Інші діти були заздалегідь переведені у безпечне укриття

У ніч на 12 липня, коли Чернівці стали мішенню чергової масштабної ракетно-дронової атаки з боку Росії, лікарі медичного центру "Дім метеликів" рятували життя важкохворої дівчинки Злати. Під час вибухів та прильотів дитина перестала дихати. Про це повідомила благодійниця та засновниця чернівецького медичного центру "Дім метеликів" Марта Левченко.

За її словами, Злата перестала дихати саме в момент, коли над містом лунали вибухи, тож лікарі не мали змоги евакуюватися в укриття. Не зважаючи на загрозу власному життю, медики залишилися в приміщенні та провели термінову реанімацію.

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"Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація", - розповіла засновниця чернівецького медичного центру.

Інші діти, які перебувають у "Домі метеликів", були переведені в облаштоване укриття. Команда хоспісу врахувала можливі ризики й заздалегідь підготувала безпечне місце для ночівлі.

"Більшість дітей у "Домі Метеликів" були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми і досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес. Тому навіть звук обстрілів для них - це сто кроків назад в питанні реабілітації", - зазначила Марта Левченко.

Наразі команда "Дому метеликів" звернулася до небайдужих із проханням допомогти встановити металеві ролети на вікна реанімаційного відділення, щоб убезпечити дітей і медперсонал під час майбутніх обстрілів.

Атака РФ по Україні в ніч на 12 липня - головне

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, використовуючи ракети та дрони-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилися одразу кілька великих міст - Львів, Луцьк, Харків, Київ і Чернівці, де зафіксовано значні руйнування, загоряння та пошкодження цивільної інфраструктури.

Особливо трагічними наслідки виявилися в Чернівцях. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік, ще чотири людини отримали тяжкі поранення, одна з них - у критичному стані.

Як повідомляв Главред, Міноборони РФ заявляє про нібито удари по об’єктах військово-промислового комплексу та інших військових цілях. Насправді ж унаслідок атаки були зруйновані житлові будинки, школи, аптеки, магазини, адміністративні будівлі та інша цивільна інфраструктура.

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Про персону: Марта Левченко Марта Левченко - благодійниця з Чернівців, яка понад 15 років піклується про дітей, жінок і родини в складних життєвих обставинах. У 2012 році заснувала благодійний фонд "Я — майбутнє України" Також жінка втілила амбітний проєкт - міжнародний центр комплексної допомоги дітям, матерям, бабусям та собачкам "Місто Добра" у Чернівцях .

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