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Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

Анна Косик
12 липня 2025, 18:00
1470
Росіяни відчули удар у відповідь за смерть дитини.
оператор дрона, место убийства ребенка
Військові не могли пробачити окупантам вбивство ні в чому не винної дитини / Колаж: Главред, фото: МВС України, t.me/olexandrprokudin

Що повідомили в Генштабі:

  • Українські військові відстежили окупантів, які причетні до вбивства хлопчика з Херсонщини
  • Оператори БпЛА ліквідували росіян, винних у смерті дитини

Українські воїни здійснили акт помсти російським окупантам, які вбили однорічну дитину у Херсонській області. Про це повідомили у Генштабі ЗС України.

Там нагадали, що 9 липня усю Україну облетіла трагічна історія маленького Дмитрика, який мешкав у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області. Окупанти тоді вдарили російським БпЛА "Молнія" прямо по подвір'ї житлового будинку. Внаслідок атаки хлопчик загинув, а його бабуся отримала поранення.

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Станом на 12 липня в Сил оборони є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено.

"Напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані", - розповіли у Генштабі.

Після відстеження місця перебування окупантів у вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів.

"Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація росіян українськими силами - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про ураження командного пункту окупантів на Покровському напрямку разом із ліквідацією офіцерів, які організовували управління на одній з ділянок фронту.

Напередодні у Сумській області Збройні сили України ліквідували російського офіцера — командира мотострілецького батальйону 30-го мотострілецького полку майора Андрія "Артиста" Ярцева.

Раніше у рамках операції у Курській області РФ українські військові ліквідували майора Росгвардії, уродженця Північної Осетії Марата Тібілова із позивним "Таліб".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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