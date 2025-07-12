Вбили українців і збрехали: в Росії цинічно прокоментували нічну атаку

Що заявили в Міноборони РФ:
- Росія завдала групового удару по підприємствах ВПК України
- Було уражено центри з іноземними найманцями
У ніч на 12 липня країна-агресорка Росія атакувала Україну, внаслідок чого є жертви та поранені серед цивільного населення. Однак в РФ вкотре приховують факт терору України і заявляють про нібито ураження об'єктів військово-промислового комплексу.
Як йдеться у повідомленні Міноборони Росії, груповий удар високоточними ракетами великої дальності та безпілотниками був спрямований начебто на підприємства ВПК у Львові, Харкові та Луцьку. Крім цього нібито ціллю був "військовий аеродром" України.
"Оперативно-тактичною авіацією, ударними БпЛА, ракетними військами та артилерією угруповань ЗС РФ було уражено центри територіального комплектування, а також пункти тимчасової дислокації формувань ЗСУ та іноземних найманців у 133 районах", - йдеться у повідомленні.
Однак насправді в результаті масованого удару зруйновані були не стратегічні об'єкти, а звичайні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура. Що найгірше - загинули мирні люди.
Масована атака на Україну 12 липня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на суботу, 12 липня, масовано вдарили по Україні ракетами, дронами і авіабомбами. Внаслідок удару у низці міст є руйнування і виникли сильні пожежі.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Чернівці від падіння уламків ворожих обʼєктів загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще 4 особи - важкопоранені, за їх життя зараз борються лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.
Також внаслідок атаки у Львові пошкоджено три корпуси Національного університету "Львівська політехніка". Найбільших ушкоджень зазнав 5-й корпус на вул. Степана Бандери, 30, у ньому вибито 100 вікон.
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Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
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