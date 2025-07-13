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Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Руслана Заклінська
13 липня 2025, 00:32
46
Після п'ятничного "червоного" шторму Землю накриє нова магнітна буря.
Магнітна буря 'червоного' рівня вгатила по Україні: відома дата піку
Новий магнітний шторм вдарив по Україні / Фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде магнітна буря 13 й 14 липня
  • Як магнітна буря впливає на людей
  • Як зменшити вплив магнітної бурі

Магнітна буря "червоного" рівня накрила Землю перед вихідним, проте незабаром спала. Уже в неділю, 13 липня, очікується новий сильний геомагнітний шторм. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У п’ятницю, 11 липня, Землю накрила сильна магнітна буря "червоного" рівня. Її сила сягнула 5 балів за К-індексом.

відео дня

У суботу, 12 липня, магнітна активність дещо знизилася - до 2,7 бала. Водночас фіксуються короткочасні сплески до 4-5 балів через пришвидшений сонячний вітер із корональної діри.

Сонячна активність наразі низька. За останню добу зафіксовано 10 спалахів класу C, які майже не впливають на Землю. На Сонці наразі спостерігається 25 активних плям.

За прогнозом NOAA та EarthSky, вже у неділю, 13 липня, очікується нова хвиля геошторму. Магнітна буря знову сягне "червоного" рівня - 4,7 бала.

У понеділок, 14 липня, ситуація стабілізується й магнітне поле буде спокійним. Очікується легка магнітна буря силою 3 бала.

Водночас науковці з British Geological Survey Geomagnetism не виключають, що періоди сильної бурі рівня STORM G1 можуть затягнутися й на початок наступного тижня.

Як магнітні бурі впливають на людей

Сильні бурі (4-5 балів і вище) можуть викликати у метеочутливих людей головний біль і запаморочення, підвищення або зниження тиску, слабкість, апатію, порушення сну, дратівливість та загострення хронічних захворювань.

Магнітна буря 'червоного' рівня вгатила по Україні: відома дата піку
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Щоб зменшити вплив геошторму медики радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • висипатися та дотримуватися режиму дня;
  • уникати стресу, надмірної активності й перевантажень;
  • пити достатньо води, відмовитися від кави, алкоголю та енергетиків;
  • обмежити користування телефонами й комп’ютерами;
  • більше гуляти на свіжому повітрі, але уникати прямого сонячного проміння;
  • харчуватися повноцінно — вживати овочі, фрукти, зменшити кількість жирної й шкідливої їжі.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 липня у Львові через потужну негоду було затоплено низку вулиць і автодоріг, а річка Зубра вийшла з берегів. Підтоплення зафіксували на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також на трасі Львів – Меденичі поблизу Сокільників. Вода в деяких нежитлових зонах сягала до 3 метрів.

Також 10 липня Київська область опинилася в епіцентрі потужного шторму з градом. Найбільше постраждали Бориспільський і Переяславський райони, де град розміром з куряче яйце пошкодив дахи будинків і автомобілі.

Крім цього, 12 липня Харківщину накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром до 20 м/с. Загинула 56-річна жінка в Зміївському районі, ще кілька людей постраждали. Стихія пошкодила дахи, лінії електропередач, повалила дерева, частина міста залишилася без світла.

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Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA)

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд.

NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

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