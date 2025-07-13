Євро може готувати сюрприз: банкір спрогнозував, що буде з валютою до 20 липня

Лєсовий сказав, від чого залежатиме ситуація на валютному ринку.

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Курс валют з 14 по 20 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 20 липня

Що буде з європейською валютою впродовж наступного тижня

З 14 по 20 липня долар перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами". Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, ситуація на валютному ринку залежатиме від того, наскільки сильно зросте попит на долар і які дії вживатиме регулятор, щоб утримати ситуацію під контролем. При цьому банкір вказав, що курс євро в Україні стане дзеркалом світових торгів євровалюти в парі з доларом.

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Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 20 липня

Лєсовий прогнозує, що впродовж наступного тижня курс долара коливатиметься в межах 41,6 - 42 гривні на міжбанку та 41,5 - 42,2 гривні на готівковому ринку.

Отже, до 20 липня за 100 доларів доведеться викласти приблизно від 4150 до 4220 гривень. Якщо ж мова йде про 1000 доларів, сума зросте до 41 500 – 42 200 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

У скільки обійдуться 100 євро українцям впродовж наступного тижня

Європейська валюта коливатиметься від 48,5 до 49,5 гривні на міжбанку та 47,5 - 49,5 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях в Україні до 20 липня коштуватимуть 4750 - 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 47 500 - 49 500 гривень.

Курс валют в Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, скільки коштуватиме валюта з 14 липня. Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,78 грн/дол, а за європейську валюту доведеться віддати 48,84 грн/євро.

Нагадаємо, фінансистка попереджала, що в Україні найближчим часом очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

Тим часом головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що євро може подорожчати до 50 гривень.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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