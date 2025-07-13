Дефіцит опадів та посухи: названо дату, коли Україну розжарить до +37

Синоптик поділився прогнозом погоди з 14 до 20 липня.

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Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

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Якою буде погода наступного тижня

В яких областях можуть пройти дощі із градом

Погода в Україні до кінця другої декади липня у більшості областей прогнозується теплою, подекуди спекотною з періодичними короткочасними дощами. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи.

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Погода в Україні 14 липня

У понеділок, 14 липня, вночі на крайньому сході, вдень також у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С; у південних областях, а також на крайньому сході вночі +17...+22 °С, вдень +32...+37 °С.

Погода 14 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 15 липня

У вівторок, 15 липня, у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. В решті регіонів України без опадів.

Температура повітря вночі +14…+20 °С, в денні години +28…+33 °С; у південній половині та у Криму вночі +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

Погода 15 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 16 липня

У середу, 16 липня, вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних регіонах пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали, 15 – 20 м/с, а також град.

Температура повітря вночі становитиме +14…+20 °С, вдень +27…+32 °С; у південній половині та Криму вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

Погода 16 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 липня

У четвер, 17 липня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с та град. Сухо буде лише у південно-східних областях.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С; у південній половині та Криму вночі +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні 18 липня

У п'ятницю, 18 липня, вночі дощі пройдуть у північних областях, вдень також можливі опади у центральних регіонах країни та на Слобожанщині. У решті областей переважно сухо.

Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині та Криму +27…+32 °С.

Погода в Україні 19 липня

У суботу, 19 липня, у більшості областей України істотних опадів не передбачається. Лише вдень у північно-східних регіонах, а також на Поліссі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +26...+32 °С.

Погода в Україні 20 липня

У неділю, 20 липня, у більшості областей України опадів не прогнозується. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С, у південній частині та на Закарпатті +32…+37 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 12 липня, Харків та область накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром до 20 м/с. Внаслідок негоди загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Також стихія завдала значних руйнувань.

10 липня вже Київська область опинилася в епіцентрі негоди. Зокрема, шквал із градом пронісся поблизу Києва. Він атакував Бориспільський і Переяславський райони області.

Варто додати, що синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні на вихідних буде переважно сонячною, але деякі області можуть накрити небезпечні явища - град, зливи та сильні пориви вітру.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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