Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в Чернівцях

РФ забрала життя 43-річного чоловіка і 26-річної дівчини.

https://glavred.net/war/v-chernovcah-pogibla-molodaya-aptekarsha-i-rabotnik-gorsoveta-detali-o-zhertvah-udara-rf-10680839.html Посилання скопійоване

Російська ракета обірвала життя двох мирних жителів у Чернівцях / Колаж: Главред, фото: ДСНС Буковини, t.me/chernivetskaODA

Головне:

Внаслідок удару РФ по Чернівцях загинуло двоє цивільних

Жертвою став 43-річний працівник Снятинської міськради та 26-річна завідувачка аптеки

Постраждало щонайменше 26 осіб, 7 із них перебувають у лікарнях

У ніч на 12 липня російські війська завдали комбінованого удару по Чернівцях, що призвела до жертв серед мирного населення. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей і постраждало щонайменше 26 осіб. Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

За офіційними даними, внаслідок атаки загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області 43-річний Святослав Лазаренко. Чоловік саме проїжджав головною вулицею міста під час атаки.

відео дня

Запаранюк розповів, що ще однією жертвою російської атака стала 26-річна Діана Кравченко. Вона була завідувачкою аптеки в Чернівцях.

"Це дівчина молода, яка знаходилася в будинку під час ракетної атаки. І 43-річний чоловік, який проїжджав по нашій головній вулиці і був смертельно поранений уламком після падіння частини ракет", - сказав голова Чернівецької ОВА.

Запаранюк висловив щирі співчуття родинам загиблих та повідомив нові подробиці щодо постраждалих. За його словами, 26 осіб отримали поранення, з них семеро перебувають у лікарнях. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, четверо вже прооперовані.

Ракетна атака залишила значні руйнування в цивільній інфраструктурі міста. Влада продовжує ліквідовувати наслідки удару, а відповідні служби працюють на місцях падіння уламків для документування злочину та допомоги мешканцям.

Російська атака в ніч на 12 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 12 липня Росія завдала масованого удару ракетами, дронами та авіабомбами по містах України. У Львові, Луцьку, Харкові, Києві і Чернівцях є руйнування і пожежі.

Внаслідок ворожої атаки на Чернівці загинули двоє людей - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще четверо отримали важкі поранення, одна жінка - у критичному стані. Пошкоджено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі й авто.

Попри це, Міноборони РФ заявляє про нібито ураження об’єктів ВПК та військових цілей. Насправді ж були зруйновані житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також:

Про джерело: Руслан Запаранюк Запаранюк Руслан Васильович (нар. 19 серпня 1974, село Нижні Станівці Вижницького району Чернівецької області} — український політик, голова Чернівецької обласної державної адміністрації (з 11 липня 2022 року), повідомляє Вікіпедія. Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до липня 2022 року — начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України". Засновник громадської організації "Буковинський оберіг", що працювала у сфері права. У 2020 році балотувався до Чернівецької обласної ради від партії "Єдина Альтернатива". З 11 липня 2022 року — голова Чернівецької обласної державної адміністрації. У квітні 2023 року очолив обласний осередок партії "Слуга народу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред