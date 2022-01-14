УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на Волині

14 січня 2022, 09:52

Друзі намагалися врятувати хлопчика, але у них нічого не вийшло.

false
На Волині потонула 13-річна дитина / скріншот з відео

У Волинській області під час шкільної зміни під лід провалився 13-річний хлопчик. Діти спочатку самостійно намагалися врятувати друга, а потім покликали на допомогу перехожу.

Перелякані школярі повернулися на уроки і нічого не розповіли вчителям про трагедію, розповілиу сюжеті"ТСН".

Трагедія сталася в 500 метрах від школи. Під час шкільної зміни діти прибігли на річку, щоб пограти. Під час цього під лід провалився 13-річний Олег. Його друзі спочатку самі намагалися врятувати хлопця, а потім попросили про допомогу у перехожої.

Згодом школярі повернулися на уроки, а жінка викликала рятувальників, оскільки самостійно не змогла витягнути хлопця. Тіло школяра водолази виявили в кілометрі від місця трагедії, оскільки його віднесло течією.

Думали, що друга врятують

У школі підлітки нікому не розповіли про трагедію в надії, що їх друга врятують.

Реклама

"Боялися кому-небудь розповісти, тому що бачили, що жінка вже надає допомогу і подумали, що Олега врятують, а тому і прийшли на урок математики", — розповіла класний керівник Вікторія Прутами.

читайте такожТрагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітейЯкраз того ж дня, за півтори години до трагедії, у школі рятувальники проводили Відкритий урок про поведінку на воді. Закликали не виходити на лід і розповідали, що робити, щоб врятуватися, коли лід під ногами тріснув.

Загибла дитина була з багатодітної сім'ї

13-річний Олег з багатодітної сім'ї, крім нього, там виховують ще шістьох дітей. У школі кажуть: підліток зазвичай був спокійний. У поліції його смерть кваліфікують як нещасний випадок.

Тепер учням не можна виходити зі школи

Керівник управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана бігун у коментарі "Суспільному"заявила, що після трагедії видали наказ, яким заборонили відпускати дітей зі школи під час змін. Також відомо, що хлопчик був на річці разом з трьома іншими школярами. Дітей і до трагедії не випускали зі школи, проте хлопчикам того трагічного дня вдалося вислизнути.

Нагадаємо, тіло хлопчика виявили в річці Луга близько 13:00 в середу, 12 січня. У поліції зазначили, що під час внесення цього випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікуватимуть справу за ст.115 з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Волині дитина
Зараз ви переглядаєте новину «Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на Волині». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в біду Гороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіхГороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіх Як з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способиЯк з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способи Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Ворожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долюВорожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долю
09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовах

09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

Реклама
09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

Реклама
04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

Реклама
21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

21:03

В Україні розширили список заборонених для куріння місцьВідео

20:58

Чи може мед прибирати ризик запалень-коментар експерта

20:41

В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопадВідео

20:40

США попередили про ескалацію у відносинах із РосієюВідео

20:37

Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Відео

20:19

В Україну масово продають отруйний посуд зі ШвеціїВідео

20:08

У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусуВідео

19:47

Збуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіакуВідео

19:41

Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти