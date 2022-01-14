Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на Волині

На Волині потонула 13-річна дитина / скріншот з відео

У Волинській області під час шкільної зміни під лід провалився 13-річний хлопчик. Діти спочатку самостійно намагалися врятувати друга, а потім покликали на допомогу перехожу.

Перелякані школярі повернулися на уроки і нічого не розповіли вчителям про трагедію, розповілиу сюжеті"ТСН".

Трагедія сталася в 500 метрах від школи. Під час шкільної зміни діти прибігли на річку, щоб пограти. Під час цього під лід провалився 13-річний Олег. Його друзі спочатку самі намагалися врятувати хлопця, а потім попросили про допомогу у перехожої.

Згодом школярі повернулися на уроки, а жінка викликала рятувальників, оскільки самостійно не змогла витягнути хлопця. Тіло школяра водолази виявили в кілометрі від місця трагедії, оскільки його віднесло течією.

Думали, що друга врятують

У школі підлітки нікому не розповіли про трагедію в надії, що їх друга врятують.

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"Боялися кому-небудь розповісти, тому що бачили, що жінка вже надає допомогу і подумали, що Олега врятують, а тому і прийшли на урок математики", — розповіла класний керівник Вікторія Прутами.

читайте такожТрагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітейЯкраз того ж дня, за півтори години до трагедії, у школі рятувальники проводили Відкритий урок про поведінку на воді. Закликали не виходити на лід і розповідали, що робити, щоб врятуватися, коли лід під ногами тріснув.

Загибла дитина була з багатодітної сім'ї

13-річний Олег з багатодітної сім'ї, крім нього, там виховують ще шістьох дітей. У школі кажуть: підліток зазвичай був спокійний. У поліції його смерть кваліфікують як нещасний випадок.

Тепер учням не можна виходити зі школи

Керівник управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана бігун у коментарі "Суспільному"заявила, що після трагедії видали наказ, яким заборонили відпускати дітей зі школи під час змін. Також відомо, що хлопчик був на річці разом з трьома іншими школярами. Дітей і до трагедії не випускали зі школи, проте хлопчикам того трагічного дня вдалося вислизнути.

Нагадаємо, тіло хлопчика виявили в річці Луга близько 13:00 в середу, 12 січня. У поліції зазначили, що під час внесення цього випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікуватимуть справу за ст.115 з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.