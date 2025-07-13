Цифри зводять з розуму: названо кількість боєприпасів, які КНДР вже передала РФ

КНДР також планує надіслати додаткові війська до Росії.

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КНДР допомагає Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

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КНДР постачає Росії артилерійські снаряди

Кількість поставлених снарядів, ймовірно, перевищила 12 мільйонів

З жовтня минулого року Північна Корея також передала РФ звичайну зброю

Північна Корея продовжує постачати країні-агресорці Росії артилерійські снаряди для того, аби підтримувати її війну проти України. Про це повідомила військова розвідка Південної Кореї, передає Yonhap.

Зазначається, що загальна кількість такої "допомоги" перевищує 12 мільйонів 152-міліметрових снарядів. Зокрема, станом на сьогодні КНДР, ймовірно, поставила близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

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"Якщо розрахувати за 152-мм одиночними снарядами, (кількість поставлених снарядів, - ред.) ймовірно перевищила 12 мільйонів", - йдеться у повідомленні.

У Yonhap також нагадали, що з жовтня минулого року Північна Корея передала Росії звичайну зброю та близько 13 тисяч військових для підтримки війни РФ.

"Північна Корея, ймовірно, надішле додаткові війська до Росії в липні або серпні, повідомило в кінці червня розвідувальне агентство Сеула. Російські ЗМІ повідомили, що Північна Корея надішле 5000 військових будівельників і 1000 саперів до Курська для підтримки зусиль з відновлення", - говориться у матеріалі.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - що відомо

Як повідомляв Главред, під час зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Пхеньян підтримає все, що Москва робитиме у війні проти України.

Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.

Водночас, військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов сказав, що підрозділи північнокорейських солдатів досить боєздатні. Вони мотивовані і дуже ідейні.

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Про джерело: Yonhap Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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