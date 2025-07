Становище військ Путіна погіршується: ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку

Основне:

Українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. У той час, російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на більшості напрямках, однак успіху їм не вдалося досягти. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного. Тим часом ворог продовжує атакувати в напрямку Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, Разіна, Мирного, Миролюбівки, а також у напрямках Проміня, Лисівки та Сергіївки.

Ще росіяни нещодавно намагались просунутись у напрямку Новопавлівки, зокрема в районі Новохатського, однак населеного пункту захопити не змогли.

Також ворог проводить наступальні дії у напрямку Вовчанська та продовжує атакувати північ Сумської області, однак все безрезультатно.

Аналітики підкреслюють, що армія російського диктатора Володимира Путіна не досягла стратегічних результатів. Тоді як українські бійці продовжують просуватися, утримуючи ініціативу на ключових напрямках.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що росіяни готують другу хвилю наступу. За його словами, основний тиск російських військ під час наступальної кампанії буде приблизно у вересні.

Світан вважає, що ціллю противника стане просування в напрямку Оріхова, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки, Сіверська, Лимана та Куп'янська. Саме на ці міста ворог буде тиснути найбільше.

Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.