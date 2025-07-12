Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

Обидві сторони можуть бути виснаженими і незадоволеними результатами, але не матимуть можливості продовжувати бойові дії.

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Георгій Тука спрогнозував розвиток подій на полі бою / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Главред

Важливе із заяв Туки:

Активна фаза конфлікту триватиме ще півтора року

У РФ немає потенціалу вести бойові дії понад півтора року

Україні вкрай необхідна допомога союзників, адже без неї Україна б уже давно вела партизанську війну.

Про це в коментарі Главреду заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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"Якщо рівень допомоги Україні буде таким, як був перед відмовою Трампа підтримувати нас, то, за моєю оцінкою, активна фаза конфлікту триватиме ще півтора року", - вважає експерт.

Він прогнозує, що після цього має розпочатися фаза, коли обидві сторони будуть виснажені, обидві сторони будуть незадоволені результатами, але не матимуть можливості продовжувати бойові дії. Тож тоді з'являться підстави для припинення або призупинення активної фази бойових дій.

"Тож, умовно кажучи, у Росії немає потенціалу вести бойові дії понад півтора року. Умовно - тому що може змінитися позиція Китаю, і він може перейти до прямої підтримки РФ", - попередив співрозмовник.

Він нагадав про те, що також починають діяти, причому досить ефективно, санкції проти тіньового флоту Російської Федерації.

"Якщо найближчим часом буде ухвалено дієві механізми щодо певних країн, передусім Індії та Китаю, які допомагають Росії обходити санкції і торгувати далі енергоносіями, то ресурси Росії піддаються суттєвим обмеженням, і поповнювати їх нічим", - додав Тука.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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