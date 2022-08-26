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Окупанти завезли до Мелітополя лабораторії - рятувати начальство у разі вибуху на ЗАЕС - мер

26 серпня 2022, 14:38

Як каже мер міста Іван Федоров, всі десять хімічних лабораторій окупанти вже розмістили на території одного з лікарняних закладів Мелітополя.

Запорізька АЕС
Запорізька АЕС / Фото УНІАН

Російські окупанти привезли до тимчасово окупованого Мелітополя десять хімічних лабораторій. Як каже мер міста Іван Федоров, не виключено, що агресори так перестраховуються на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції.

"Вони, на нашу думку, завезені окупантами в місто Мелітополь для того, щоб, якщо відбудуться радіаційні викиди на Запорізькій атомній електростанції, врятувати своїх офіцерів, генералів. А про цивільне населення вони, звичайно, не думають", - сказав чиновник.

Федоров також повідомив, що всі десять лабораторій окупанти розмістили на території одного з лікарняних закладів Мелітополя. Тобто, якщо на ЗАЕС станеться катастрофа, то лабораторії будуть потрібні, щоб врятувати вище керівництво окупантів в регіоні.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте мастило, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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