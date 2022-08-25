У Росії цинічно визнали удар по потягу в Чаплине: з чого обстріляли людей

Ракетний удар Чаплине / facebook.com/pgo.gov.ua

Міністерство оборони Росії цинічно визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області.

Як повідомляють росЗМІ, в оборонному відомстві заявили, що випустили по селищу ракети "Іскандер".

Однак у Міністерстві в черговий раз відзначилися цинічною заявою. Там стверджують, що нібито вдарили по військовому ешелону.

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"В результаті прямого попадання ракети "Іскандер" по військовому ешелону на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ і десять одиниць військової техніки, що слідували в зону бойових дій на Донбасі", - заявили в російському Міноборони.

Чим обстріляли окупанти потяг

Речник Повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що російська армія при обстрілі Чаплине Дніпропетровської області могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Але остаточно про тип зброї можна говорити тільки за висновком вибухотехніків.

"Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами", - зазначив Гнат.

Ракетний удар окупантів по Чаплине

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11-річний підліток - російська ракета зруйнувала його будинок.

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине в Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 осіб.

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