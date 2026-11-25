Російські обстріли призвели до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, через що частина українців залишилася без електроенергії.

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П’ять областей України залишилися без світла через обстріли РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

У яких областях України зафіксували нові знеструмлення

Де ситуація з електропостачанням залишається найскладнішою

Які обмеження електропостачання діятимуть до кінця доби

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. За останню добу внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість об’єктів, які забезпечують електропостачання регіонів. Через це частина споживачів у п’яти областях залишилася без світла. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Через атаки ворога є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні. відео дня

Яка ситуація в Запоріжжі та на Дніпропетровщині

Після масштабного знеструмлення у Запоріжжі енергетикам вдалося частково відновити електропостачання. Водночас у Дніпропетровській області наразі діють аварійні відключення. Фахівці продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Які обмеження діятимуть упродовж доби

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині регіонів України до кінця доби запроваджено обмеження електропостачання.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - зазначають в Укренерго.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.

Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що російські війська вранці 25 листопада атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджень зазнали критична інфраструктура та об’єкти цивільного бізнесу.

Крім того, внаслідок російських обстрілів Одеської області 24 листопада загинули дві людини. Жертвами атаки стали 41-річний чоловік і 17-річний підліток. Ще троє людей отримали травми, серед постраждалих є 12-річна дитина.

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері Вишгородського району. За даними Тимура Ткаченка, кількість загиблих у Димері зросла до 10, а з-під завалів врятували 79-річну жінку. Вранці 23 листопада у ДСНС повідомили, що з-під завалів вилучено тіла 11 загиблих.

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