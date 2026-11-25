Голова Єврокомісії назвала відмову від атак на енергетику та безпеку в Чорному морі перевіркою серйозності намірів Кремля.

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ЄС напередодні переговорів закликав Росію до перемир’я на зиму / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Головне із заяви:

ЄС очікує від Росії припинення ударів по енергетиці взимку

Друга умова - безпечне вивезення продовольства Чорним морем

Фон дер Ляйєн вважає, що Путін не хоче серйозних переговорів

Європейський Союз очікує від країни-агресора Росії двох конкретних кроків, які підтвердять її готовність до переговорів. Йдеться про енергетичне перемир’я на час зими та про безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Європарламенті в Страсбурзі 25 листопада.

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Які перемир’я ЄС пропонує Росії?

За словами голови Єврокомісії, перший формат передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру протягом зими. Другий має забезпечити безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

Фон дер Ляєн підкреслила, що такі домовленості мали б практичне значення і водночас стали б важливим сигналом для міжнародної спільноти. Вони покажуть, чи готовий Кремль підкріплювати свої заяви про переговори реальними діями.

"Це будуть важливі кроки, оскільки вони продемонструють, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - додала вона.

Чому в ЄС сумніваються в намірах Путіна?

Президент Єврокомісії також звернула увагу на те, що Росія продовжує порушувати європейську архітектуру безпеки. За її словами, Путін не тільки висуває максималістські вимоги, а й постійно додає до них нові.

"До своїх максимальних вимог він ще й висуває нові, наприклад, що Фінляндія має вийти з НАТО. Це свідчить про те, що Путін не хоче серйозних переговорів, і тому підтримка України, як описано вище, має тривати", - підсумувала фон дер Ляєн.

Повідомлення про те, що Москва нібито вимагала виходу Фінляндії з Альянсу, раніше з’явилися в німецькому виданні Bild. Президент Фінляндії Олександр Стубб назвав таке твердження несерйозним і наголосив, що країна залишиться в НАТО.

Хто ще закликав до енергетичного перемир’я?

19 листопада лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України закликали Росію погодитися на енергетичне перемир’я на весь зимовий період. Спільну заяву ухвалили за підсумками зустрічі коаліції бажаючих у Берліні.

Через кілька днів США також закликали Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Окремо Вашингтон наголосив на необхідності безпечного та безперешкодного комерційного судноплавства в Чорному морі.

Чи можна домогтися енергетичного перемир’я з Росією?

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду" попереджав, що Україна вступає у важку зиму без домовленостей про припинення ударів по енергетиці. За його оцінкою, час для секторального перемир’я значною мірою втрачено.

"Ми, на жаль, вступаємо у важку зиму. На мій погляд, основний час для ухвалення рішення про секторальне перемир’я вже втрачено. І те, як розвивається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив експерт.

При цьому Чаленко не виключав, що домовитися все ж вдасться, але для цього насамперед потрібна політична воля Кремля. Одним із можливих посередників він назвав Індію, яка пропонувала ширший формат - не лише енергетичне, а й морське перемир’я.

"Тому, можливо, саме індійський напрямок у перспективі міг би спрацювати", - припустив Чаленко.

Переговори про мир - новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор висунула на переговорах нові вимоги. Росія, за даними ЗМІ, хоче не тільки весь Донбас, а й вихід Фінляндії з НАТО. Серед вимог також - відмова Альянсу від військових баз у країнах Балтії та федералізація Молдови.

Європейські країни тим часом шукають власний канал зв’язку з Кремлем. Стало відомо, що радники лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії можуть вирушити до Москви. Візит запропонував помічник Путіна Юрій Ушаков, але остаточного рішення поки що немає.

Німецькі журналісти також оцінили хід останніх контактів із російською стороною. У NTV дійшли висновку, що росіяни імітували переговори в Абу-Дабі. Видання спробувало пояснити, якими мотивами при цьому керувався Путін.

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