Медведєв вибухнув мріями Кремля про Україну і погрожує "військовим переворотом" у Києві

Медведєв вигадав півтора сценарії "перемоги" Росії / Колаж УНІАН, Reuters

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новою заявою про війну проти України. Кремлівський діяч вважає, що є сценарії з нібито "досягненням військових цілей" Москвою і, мовляв, "визнанням" такої ситуації українською стороною. Другим варіантом він назвав, мовляв, "військовий переворот" у Києві, який, як мріє чиновник, закінчиться "визнанням підсумків спецоперації".

Зокрема, у своєму Telegram-каналі Медведєв опублікував чергову порцію пропаганди. Він спробував "проаналізувати" публікацію видання The Guardian, яке назвало п'ять подальших сценаріїв війни Москви проти Києва. В них зазначено, що конфлікт переходить до затяжної фази, а Захід повинен діяти більш рішуче, якщо хоче, щоб Україна перемогла.

Варіанти розвитку подій в публікації взагалі не передбачають просування російських військ, не кажучи вже про нібито "перемогу". Журналісти вважають, що окупанти зосередяться на утриманні захоплених територій.

Однак Медведєв, схоже, "зрозумів" ситуацію по-своєму. Мовляв, сценаріїв "всього півтора", які, мовляв, передбачають "досягнення всіх цілей СВО" і "військовий переворот в Україні".

"Сценаріїв всього півтора. Перший - досягнення всіх цілей СВО і недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації. Ось і всі варіанти. Tertium non datur (третього не дано)", - підкреслив мрійник Дмитро Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва на адресу України та Заходу

Заступник голови Радбезу Росії Медведєв регулярно "відзначається" скандальними заявами. У червні він казав, що Україна, мовляв, за 2 роки може припинити існування. Українську державу він і зовсім назвав, мовляв, "проектом анти-Росія".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". За словами Подоляка, невідомо, де буде сам Медведєв за два роки.

Колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков раніше заявив, що Медведєв "злетів з котушок".

Гудков нагадав про те, як російський чиновник написав пост з сумнівами щодо державності Грузії, після чого його видалив. Гудков сумнівається в адекватності сприйняттям Медведєвим ситуації.

Дивіться відео Главред - Фейгін жорстко розкритикував Медведєва та Рогозіна

Інші новини: