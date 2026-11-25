Ви дізнаєтеся:
- Через що Олексій Горбунов влаштував Даші Трегубовій розбірки на зйомках
- Як акторам вдалося налагодити стосунки
Українська актриса та телеведуча Даша Трегубова відверто висловилася про непростий характер народного артиста України Олексія Горбунова. За її словами в інтерв’ю Oboz.ua, знаменитий колега має видатний талант, однак працювати з ним на одному майданчику буває нелегко.
Знаменитості знайомі ще з самого початку телевізійної кар'єри Трегубової, і за ці роки між ними траплялися найрізноманітніші ситуації. Одного разу на зйомках Горбунов навіть різко висловив їй своє невдоволення, вирішивши, що актриса запізнилася, хоча насправді її просто пізно викликали в кадр.
"Олексій Горбунов - видатний і талановитий актор. Але при цьому він рокер, панк - людина, яка за своєю природою не може бути поступливою", - зазначила Трегубова.
Актриса додала, що давнє знайомство помітно полегшило їхню взаємодію в подібних ситуаціях. Завдяки цьому вона спокійніше сприймала такі спалахи емоцій і непорозуміння на знімальному майданчику.
"Мені, на щастя, було трохи простіше, адже ми знайомі дуже давно. Ще на початку моєї телевізійної кар’єри наші шляхи перетиналися. І з тих пір у нас було багато різних моментів. Якось на знімальному майданчику він і на мене наїхав, бо був упевнений, що я запізнилася. Насправді мене просто пізно викликали на зйомку, а йому довелося чекати. Не розібравшись у ситуації, він бурхливо висловив своє невдоволення", - з посмішкою згадала вона.
Незважаючи на запальність Горбунова, між артистами давно склалися теплі й шанобливі стосунки. Сама Трегубова зізнається, що, хоча характер у Олексія дійсно складний, вона зовсім не вважає, що артист такого масштабу повинен підлаштовуватися під оточуючих.
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