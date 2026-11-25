Українська актриса згадала, як народний артист одного разу суворо відчитав її на знімальному майданчику.

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Даша Трегубова розповіла про характер Олексія Горбунова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

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Через що Олексій Горбунов влаштував Даші Трегубовій розбірки на зйомках

Як акторам вдалося налагодити стосунки

Українська актриса та телеведуча Даша Трегубова відверто висловилася про непростий характер народного артиста України Олексія Горбунова. За її словами в інтерв’ю Oboz.ua, знаменитий колега має видатний талант, однак працювати з ним на одному майданчику буває нелегко.

Знаменитості знайомі ще з самого початку телевізійної кар'єри Трегубової, і за ці роки між ними траплялися найрізноманітніші ситуації. Одного разу на зйомках Горбунов навіть різко висловив їй своє невдоволення, вирішивши, що актриса запізнилася, хоча насправді її просто пізно викликали в кадр.

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Даша Трегубова та Олексій Горбунов / фото: facebook.com, Даша Трегубова

"Олексій Горбунов - видатний і талановитий актор. Але при цьому він рокер, панк - людина, яка за своєю природою не може бути поступливою", - зазначила Трегубова.

Актриса додала, що давнє знайомство помітно полегшило їхню взаємодію в подібних ситуаціях. Завдяки цьому вона спокійніше сприймала такі спалахи емоцій і непорозуміння на знімальному майданчику.

Даша Трегубова - інтерв’ю / фото: instagram.com, Даша Трегубова

"Мені, на щастя, було трохи простіше, адже ми знайомі дуже давно. Ще на початку моєї телевізійної кар’єри наші шляхи перетиналися. І з тих пір у нас було багато різних моментів. Якось на знімальному майданчику він і на мене наїхав, бо був упевнений, що я запізнилася. Насправді мене просто пізно викликали на зйомку, а йому довелося чекати. Не розібравшись у ситуації, він бурхливо висловив своє невдоволення", - з посмішкою згадала вона.

Незважаючи на запальність Горбунова, між артистами давно склалися теплі й шанобливі стосунки. Сама Трегубова зізнається, що, хоча характер у Олексія дійсно складний, вона зовсім не вважає, що артист такого масштабу повинен підлаштовуватися під оточуючих.

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