Цю ідею обговорили посли Альянсу в Брюсселі, але для ухвалення рішення потрібна одностайність союзників, якої поки що немає.

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Варшава хоче, щоб НАТО перехоплювало російські ракети ще над Україною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Варшава винесла цю ідею на зустріч послів НАТО 23 листопада

Єдності серед союзників і рішення поки що немає

Сікорський вважає такі перехоплення самообороною

Польща попросила союзників по НАТО вивчити можливість збивати російські ракети над Україною, коли ті летять у бік території Альянсу. Приводом стали три снаряди, що впали в країні минулого тижня під час масованої атаки країни-агресора РФ, а українська протиповітряна оборона перехоплює далеко не всі російські ракети.

Про це з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомило видання Bloomberg.

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Варшава винесла цю ідею на обговорення під час зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі в понеділок, 23 листопада. Деякі країни підтримали пропозицію, однак обговорення було попереднім, і жодного рішення прийнято не було.

Після зустрічі в Альянсі оголосили про розгортання в Польщі літака системи раннього попередження та контролю для моніторингу східної частини країни. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у п’ятницю, 20 листопада, назвав порушення повітряного простору "навмисною провокацією".

Що заважає НАТО збивати ракети над Україною?

За даними джерел Bloomberg, такий крок вимагатиме від Києва надсилати попередження та надати союзникам доступ до свого повітряного простору. Крім того, потрібна одностайність членів Альянсу, якої, за словами співрозмовників видання, наразі немає, та координація з боку верховного головнокомандувача силами НАТО.

Головний ризик - таке рішення потенційно може зробити НАТО стороною війни. Чиновник однієї зі східних країн альянсу на умовах анонімності описав це так.

"Це межа, яку альянс намагається не перетинати", - сказав він.

Що кажуть в уряді Польщі?

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в ефірі радіо RMF FM підтвердив, що дискусія щодо перехоплення ракет до їхнього входу в повітряний простір НАТО триває. За його словами, союзники дедалі більше готові обговорювати це питання, але рішучості діяти поки що немає.

"Ця дискусія триває. Вона почалася не просто зараз. Вона триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама по собі явно не здатна на це", - заявив Косиняк-Камиш.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі Польського радіо нагадав, що Україна сама просить збивати об’єкти, що становлять загрозу, над її територією. При цьому, на його думку, небезпека для Польщі виникає ще до того, як ракета перетинає кордон.

"Ракета чи дрон, що наближається до нашого повітряного простору, вже становить для нас пряму загрозу. Тому я вважаю, що збивання над Україною, на прохання України, підпадало б під визначення необхідної оборони", - зазначив Сікорський.

Чи готова Європа до ракетних ударів Росії по країнах НАТО?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що проти країн альянсу Росія може розгорнути наступальну операцію з повітря.

"Росія здатна забезпечити авіаційну та ракетну складові для проведення певних ударних операцій. Особливо це стосується півночі Європи та країн Балтії", - підкреслив фахівець.

Говорячи про географію можливих ударів, експерт назвав Польщу серед країн, які перебувають у зоні досяжності російської зброї.

"Удари можуть наноситися саме повітряною складовою. Через Балтику Росія може досягати Польщі, Німеччини, усіх країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії", - пояснив Світан.

Ключовою умовою захисту він вважає щільність протиповітряної оборони на східному фланзі.

"Якщо там не буде достатньої щільності ППО і перші удари не будуть відбиті, Росія теоретично зможе просунутися далі - у центр Європи", - додав експерт.

Партнер і старший директор з геополітики Rasmussen Global Гаррі Неделку в коментарі Al Jazeera після падіння ракет у Польщі звернув увагу на стриману реакцію альянсу.

"Альянс подає всі сигнали, що не хоче показувати зуби", - заявив він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв Главред, Росія готується до нового масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторів, стратегічні бомбардувальники Ту-160 перекинули на аеродром Енгельс-2 для оснащення ракетами. На Далекому Сході також почали оснащувати ракетами літаки Ту-95МС.

Українська ППО зазнає серйозних проблем із перехопленням балістичних ракет. За три місяці сили оборони збили лише 26 із приблизно 331 російських балістичних ракет, за оцінками OSINT-аналітиків, на яких посилається Kyiv Post. Чотири партії ракет PAC-3 для України поки що не схвалені в США.

Проблеми з поставками стосуються й перехоплювачів, які вже оплачені союзниками. Глава Пентагону Піт Хегсет не схвалив передачу Україні близько 60 ракет для Patriot. Частина цих ракет зберігається в Європі.

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