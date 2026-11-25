Установка прикривала об'єкт критичної інфраструктури, але до масового виробництва таких систем ще далеко.

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Лазерна ППО дісталася реактивних дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви "Флеша":

Бойовий лазер захищав об'єкт критичної інфраструктури

Лазерами для ППО в Україні займаються кілька компаній

Технологія складна і дорога, випробування тривають

Українська лазерна установка протиповітряної оборони вперше у світі знешкодила реактивний ударний безпілотник "Герань" у реальних бойових умовах. Система прикривала один з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш".

Йдеться про комплекс Blysk, створений компанією Carmin Sky. За його словами, ці установки вже показують свої перші результати на полі бою.

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"Технологія лазерної систем ППО розвивається в рамках державної програми "Приватне ППО" при підтримці кластеру оборонних технологій Брейв-1", - зазначив Бескрестнов.

Він додав, що над схожими системами в Україні паралельно працюють й інші виробники, а сам напрям вимагає великих ресурсів.

"В Україні кілька компаній займаються розробками у сфері застосування лазерів для ППО. Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з'являються хороші новини", - наголосив радник президента.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Флеш" також наголосив, що перший бойовий успіх ще не означає, що такі системи найближчим часом масово з'являться в тилу і на фронті.

"Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об'єкти інфраструктури", - підсумував Бескрестнов.

Відео можна переглянути за посиланням.

Яку нову ракету для ППО створила Україна

Міністр оборони України Євген Хмара говорив, що Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО - пускову установку DESNA, оснащену ракетами українського виробництва та інтегровану з норвезькою системою управління вогнем.

За його словами, DESNA вже працює в Україні та демонструє ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних.

"Сьогодні з Норвегією обговорили подальше розширення використання цього засобу. Спільне виробництво - приклад того, як український бойовий досвід та експертиза поєднуються з технологіями партнерів і дають конкретний результат", - підкреслив міністр оборони.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада російська окупаційна армія атакувала дроном маршрутний автобус на трасі біля села Федорівка Чугуївського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро - дістали поранень.

У Шевченківському районі Києва пізно ввечері 24 листопада уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Також зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

Моніторингові канали писали, що починаючи із середи, 25 листопада, існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України. За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

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