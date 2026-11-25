Андрій Данилко презентував запальну новинку на офіційних музичних майданчиках.

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Вєрка Сердючка - нова пісня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

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Де вперше прозвучала пісня "Два бокали просекко"

Чому Андрій Данилко відмовляється перекладати старі хіти

Українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої на сцені виступає шоумен Андрій Данилко, вперше з початку повномасштабної війни порадувала шанувальників новим офіційним релізом. Артистка випустила на YouTube україномовну композицію "Два бокали просекко", уривки з якої раніше вже лунали на її живих виступах.

Нова робота виконана у звичному для зірки стилі, в якому запальна танцювальна мелодія поєднується з легким текстом. Попередній офіційний трек Сердючки під назвою "Є пропозиція" вийшов ще 14 лютого 2022 року, тому шанувальники не приховували емоцій від довгоочікуваного поповнення плейлистів.

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Вєрка Сердючка - пісня українською / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Вперше приспів пісні "Два бокали просекко" пролунав на концерті артистки в Празі восени 2025 року. Новинка миттєво сподобалася публіці й швидко стала вірусною в соціальних мережах, де на неї відреагував навіть танцюрист Влад Яма, який виїхав з України.

"TOP", - лаконічно написав під публікацією з треком Влад Яма.

Примітно, що "Два бокали просекко" стала однією з небагатьох україномовних пісень у репертуарі Сердючки, оскільки артистка продовжує виконувати старі хіти російською мовою. Через це у 2025 році ведучий Віктор Дяченко навіть подав скаргу до тодішнього мовного омбудсмена. Однак покарання співачка не понесла, оскільки виконання авторських пісень мовою країни-агресора саме по собі не порушує чинне законодавство.

Вєрка Сердючка - чому не перекладає пісні українською / фото: instagram.com, Вєрка Срдючка

Сам Андрій Данилко займає принципову позицію щодо перекладу своїх колишніх композицій. Як раніше пояснював продюсер Юрій Нікітін, шоумен переконаний, що пісні мають залишатися в тому вигляді, в якому вони були написані в конкретний період його життя.

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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