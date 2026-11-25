Ви дізнаєтеся:
- Де вперше прозвучала пісня "Два бокали просекко"
- Чому Андрій Данилко відмовляється перекладати старі хіти
Українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої на сцені виступає шоумен Андрій Данилко, вперше з початку повномасштабної війни порадувала шанувальників новим офіційним релізом. Артистка випустила на YouTube україномовну композицію "Два бокали просекко", уривки з якої раніше вже лунали на її живих виступах.
Нова робота виконана у звичному для зірки стилі, в якому запальна танцювальна мелодія поєднується з легким текстом. Попередній офіційний трек Сердючки під назвою "Є пропозиція" вийшов ще 14 лютого 2022 року, тому шанувальники не приховували емоцій від довгоочікуваного поповнення плейлистів.
Вперше приспів пісні "Два бокали просекко" пролунав на концерті артистки в Празі восени 2025 року. Новинка миттєво сподобалася публіці й швидко стала вірусною в соціальних мережах, де на неї відреагував навіть танцюрист Влад Яма, який виїхав з України.
"TOP", - лаконічно написав під публікацією з треком Влад Яма.
Примітно, що "Два бокали просекко" стала однією з небагатьох україномовних пісень у репертуарі Сердючки, оскільки артистка продовжує виконувати старі хіти російською мовою. Через це у 2025 році ведучий Віктор Дяченко навіть подав скаргу до тодішнього мовного омбудсмена. Однак покарання співачка не понесла, оскільки виконання авторських пісень мовою країни-агресора саме по собі не порушує чинне законодавство.
Сам Андрій Данилко займає принципову позицію щодо перекладу своїх колишніх композицій. Як раніше пояснював продюсер Юрій Нікітін, шоумен переконаний, що пісні мають залишатися в тому вигляді, в якому вони були написані в конкретний період його життя.
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