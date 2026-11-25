Артистка виділила трьох виконавиць, за яких уже зараз щиро вболіває.

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LELEKA - Національний відбір на "Євробачення-2027" / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; Sarah Louise Benentt, Corinne Cumming | EBU

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Яких виконавців підтримала співачка LELEKA

Хто увійшов до лонг-листа національного відбору на Євробачення-2027

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA розповіла у своєму Telegram-каналі, за кого вболіває серед учасників лонг-листа національного відбору на Євробачення-2027. До списку претендентів, який оголосили 4 листопада, увійшли 18 учасників.

Співачка зізналася, що не вважає себе єврофаном, проте не змогла пройти повз список конкурсантів. Серед усіх артистів вона виділила власну трійку фавориток - виконавиць Кажанну, GANNA та Povin', зазначивши, що, хоча конкурсних пісень ще не чула, вже зараз симпатизує їхній творчості.

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LELEKA - виступ на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Рада бачити артистів, за яких уже зараз щиро вболіваю. Навіть маю трійку фаворитів. І хоча пісень поки що не чула і все ще може змінитися, зараз вам щиро зізнаюся, що дуже люблю творчість Кажанни та GANNA, а також вболіваю за Povin. Нехай цей шлях буде про музику, сміливість і своїх людей", - поділилася LELEKA.

Лонгліст Національного відбору на Євробачення-2027

До лонгліста Національного відбору на Євробачення-2027 увійшли 18 виконавців:

ANKA (Анна Корченова);

рок-гурт Epolets;

гурт FOLKULAKA;

GANNA;

гурт Hits Factory;

гурт MELOS;

Мія Рамарі;

Povin' (Вероніка Степаненко);

SKYLERR (Валерія Кудрявець);

гурт SPOKUSY;

STASYA;

Влад Дарвін;

гурт Yagody;

YAKAYA (Яна Мілевська);

Yarima (Марія Коваленко);

Кажанна (Анна Макієнко);

дует "Солідні люди";

Уляна Шуба.

Євробачення 2027 - Україна підтвердила участь / фото: instagram.com, Євробачення Україна

За підсумками прослуховувань організатори сформують короткий список фіналістів. У артистів, які не пройдуть далі, залишиться додаткова можливість потрапити до вирішального етапу: для них проведуть онлайн-голосування серед глядачів.

Переможця українського нацвідбору визначать у лютому 2027 року за результатами голосування професійного журі та глядачів, а сам міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні на сонячному узбережжі Болгарії.

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