Ви дізнаєтеся:
- Яких виконавців підтримала співачка LELEKA
- Хто увійшов до лонг-листа національного відбору на Євробачення-2027
Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA розповіла у своєму Telegram-каналі, за кого вболіває серед учасників лонг-листа національного відбору на Євробачення-2027. До списку претендентів, який оголосили 4 листопада, увійшли 18 учасників.
Співачка зізналася, що не вважає себе єврофаном, проте не змогла пройти повз список конкурсантів. Серед усіх артистів вона виділила власну трійку фавориток - виконавиць Кажанну, GANNA та Povin', зазначивши, що, хоча конкурсних пісень ще не чула, вже зараз симпатизує їхній творчості.
"Рада бачити артистів, за яких уже зараз щиро вболіваю. Навіть маю трійку фаворитів. І хоча пісень поки що не чула і все ще може змінитися, зараз вам щиро зізнаюся, що дуже люблю творчість Кажанни та GANNA, а також вболіваю за Povin. Нехай цей шлях буде про музику, сміливість і своїх людей", - поділилася LELEKA.
Лонгліст Національного відбору на Євробачення-2027
До лонгліста Національного відбору на Євробачення-2027 увійшли 18 виконавців:
- ANKA (Анна Корченова);
- рок-гурт Epolets;
- гурт FOLKULAKA;
- GANNA;
- гурт Hits Factory;
- гурт MELOS;
- Мія Рамарі;
- Povin' (Вероніка Степаненко);
- SKYLERR (Валерія Кудрявець);
- гурт SPOKUSY;
- STASYA;
- Влад Дарвін;
- гурт Yagody;
- YAKAYA (Яна Мілевська);
- Yarima (Марія Коваленко);
- Кажанна (Анна Макієнко);
- дует "Солідні люди";
- Уляна Шуба.
За підсумками прослуховувань організатори сформують короткий список фіналістів. У артистів, які не пройдуть далі, залишиться додаткова можливість потрапити до вирішального етапу: для них проведуть онлайн-голосування серед глядачів.
Переможця українського нацвідбору визначать у лютому 2027 року за результатами голосування професійного журі та глядачів, а сам міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні на сонячному узбережжі Болгарії.
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