Колишній контрактник із Харкова стежив за офіцером через відеореєстратор на балконі, а за вбивство йому обіцяли громадянство РФ.

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Вбивця намагався вбити командира підрозділу ССО / колаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Коротко:

СБУ затримала агента ГРУ у Хмельницькому

Бомбу сховали в дверях автомобіля

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

Агент військової розвідки країни-агресора РФ (ГРУ) сховав саморобну бомбу в дверях кросовера, припаркованого біля під'їзду багатоповерхівки в Хмельницькому, де мешкав командир загону спецоперацій Сил спеціальних операцій (ССО). Вбивцю затримали за кілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного керування. Це черговий епізод російського терору в тилу, спрямованого проти українських військових.

Замах запобігла військова контррозвідка СБУ Харківщини за сприяння головнокомандувача ЗСУ та Командування ССО. Про це 25 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

відео дня

У відомстві наголосили, що йдеться про керівника одного з найбільш засекречених підрозділів Сил оборони.

"За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агента російської військової розвідки (більш відомої як ГРУ), який намагався ліквідувати командира загону спецоперацій ССО", - йдеться в повідомленні СБУ.

Хто такий цей кілер і як його завербували

За даними СБУ, замах готував колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я. У поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав "швидкі" заробітки у профільних Telegram-каналах.

Спочатку агент отримав так зване тестове завдання, яке полягало в тому, щоб розвідати розташування запасних командних пунктів і місця паркування автомобілів Сил оборони в Харкові. Потім куратори відправили його до Хмельницького. За вбивство офіцера йому обіцяли "негайну евакуацію" до РФ через треті країни з оформленням російського громадянства.

Як готували вибух

Агент орендував квартиру поруч із будинком українського офіцера та встановив на балконі відеореєстратор, за допомогою якого відстежував розпорядок дня та маршрути військового. Потім він забрав із схованки автомобільні двері з вбудованою бомбою, встановив їх у орендованому гаражі на кросовер і припаркував машину біля під’їзду багатоповерхівки.

У СБУ описали начинку вибухового пристрою.

"Встановлено, що в дверях авто перебувала саморобна бомба на основі півкілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інструкцією ГРУ, агент мав активувати вибухівку з засідки, коли офіцер пройде повз авто. Поруч він поставив ще одну машину з відеореєстратором із віддаленим доступом для російських спецслужб: момент підриву хотіли зняти на відео та використати в інформаційно-психологічних спецопераціях.

У затриманого вилучили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для конспіративного зв’язку з ГРУ. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому Росія робить ставку на теракти в тилу України?

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю "Главреду" попереджав, що, окрім ударів з повітря, ворог спиратиметься на агентуру всередині країни.

"Крім того, триватимуть й інші дії - насамперед підривна діяльність у тилових регіонах України, використання агентурних мереж, вербування осіб для здійснення диверсій і терактів", - пояснив Коваленко.

Аналітик пов’язує активізацію такої діяльності з невдачами російської армії на фронті.

"Чим більше проблем виникає у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, тим активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", - зазначив експерт.

Заступник голови Національної поліції Андрій Небитов в інтерв’ю РБК-Україна розповідав, що куратори шукають виконавців серед людей, які перебувають у скрутному становищі, і спочатку перевіряють їх простими дорученнями.

"Спочатку виконавцю дають легші завдання за меншу винагороду - перевезти пакет, підпалити авто, потім - серйозніші й високооплачувані, як, наприклад, виготовлення та закладення саморобного вибухового пристрою на об’єкти, визначені кураторами. Але й тут усе в стилі окупантів - гроші виконавці так і не отримують", - зазначив Небитов.

Теракти РФ в Україні - новини

Як повідомляв Главред, у липні СБУ запобігла подвійному теракту в Івано-Франківську, який готували російські спецслужби. До підготовки вибухів у дворі житлового комплексу залучили місцевого безробітного чоловіка, який шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах. Другий вибух планували після прибуття на місце екстрених служб.

Раніше правоохоронці затримали в Києві 38-річного чоловіка, якого російські спецслужби завербували для вбивства одного з керівників ГУР. За даними джерел ЗМІ, ціллю найманця міг стати представник розвідки Андрій Юсов. За ліквідацію йому запропонували 100 тисяч доларів, з яких 10 тисяч перерахували авансом.

Також СБУ повідомляла про спробу Росії ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Для цього спецслужби РФ завербували оператора дронів з іншої бригади, яка виконувала завдання в Харківській області. Він намагався дізнатися час і місце прибуття генерала на позиції для коригування ракетно-бомбового удару.

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