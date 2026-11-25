Україні не вистачає ракет PAC-3 для системи "Патріот", а чотири партії перехоплювачів, оплачені союзниками, досі не отримали дозволу від США.

https://glavred.net/ukraine/lish-26-iz-331-rakety-pochemu-pvo-ukrainy-pochti-ne-sbivaet-ballistiku-10815323.html Посилання скопійоване

Лише 26 із 331 ракет - чому ППО України майже не збиває балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Основні цифри:

За три місяці ППО збила лише 26 російських балістичних ракет

За оцінками OSINT-аналітиків, РФ випустила близько 331 таких ракет

Чотири партії PAC-3 для України поки що не схвалені в США

За вересень, жовтень і листопад українська протиповітряна оборона перехопила лише 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. При цьому країна-агресор, за оцінками OSINT-аналітиків, випустила по Україні близько 331 таких ракет, тобто збити вдалося приблизно 8% цілей. На цьому тлі Київ відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів для Patriot.

Про це повідомляє видання Kyiv Post, яке проаналізувало дані Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

За підрахунками видання, у вересні українські військові перехопили вісім балістичних і гіперзвукових ракет, у жовтні - 11, у листопаді - сім. Загальну кількість таких ракет, випущених окупантами за цей період, Повітряні сили не оприлюднюють.

Дослідницька група Frontline Data Lab підрахувала, що за 83 дні російські війська, ймовірно, запустили 248 балістичних і 83 гіперзвукові ракети. Це 331 ціль, з яких близько 92% збити не вдалося.

Чому Україні не вистачає ракет для Patriot

Захищатися від російських балістичних ракет "Іскандер-М" Україна може насамперед за допомогою перехоплювачів PAC-3 для американських комплексів Patriot. Як зазначає Kyiv Post, порожні пускові установки Patriot означають, що майже кожна російська балістична ракета може досягти цілі.

За даними "Європейської правди" з посиланням на Financial Times, союзники Києва вже оплатили близько 60 перехоплювачів - приблизно 40 PAC-3 і 20 менш ефективних PAC-2. Частина з них зберігається на складах у Європі, але для експорту та реекспорту ракет потрібен дозвіл Вашингтона.

Вісім ракет PAC-3 мали передати Україні у вересні, по десять - у жовтні та листопаді, ще 12 - у грудні. Однак жодна з цих чотирьох партій поки що не отримала дозволу на відправку. Представник Пентагону заявив FT, що політика США щодо підтримки України не змінилася.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що Київ розраховує щонайменше на 48 ракет, а рішення залежить від глави Пентагону Піта Хегсета.

"Цей лист перебуває в США, і там, не буду брехати про 60, ну хотілося б, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль, Хегсет поки що його не підписав, тому це залежить виключно від нього", - сказав Зеленський.

PURL / Інфографіка: Главред

Чи може Patriot захистити Україну від балістичних ракет?

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що навіть Patriot не гарантує стовідсоткового перехоплення.

"Звісно, Patriot теж перехоплює не всі ракети", - підкреслив фахівець.

За його оцінкою, головна проблема - масштаб території, яку потрібно захистити від ударів.

"Щоб покрити ці 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 (!) Patriot. А у нас навіть десятка немає", - пояснив Світан.

Експерт також звернув увагу, що росіяни використовують нестачу PAC-3 для ударів по столиці.

"Тому навіть достатня кількість PAC-3 не зможе захистити всю Україну. Росіяни цим користуються. Чому саме зараз б’ють по Києву? Тому що PAC-3 немає, і зараз росіяни можуть атакувати Київ, оскільки ми не можемо його повністю захистити", - додав експерт.

Військовий оглядач Денис Попович у колонці для "Слово і Діло" назвав перехоплення балістичних ракет одним із найслабших місць української ППО.

"Одна з найбільших проблем для України - обмежені можливості перехоплення російських балістичних ракет", - зазначив він.

За підрахунками оглядача, потреба в перехоплювачах лише за жовтень становила сотні ракет.

"Тож лише за місяць, що добігає кінця, для знищення цих ракет нам потрібно було мати понад 180 перехоплювачів", - написав Попович.

Ракети для Patriot - новини

Як повідомляв Главред, Пентагон затягує передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів. За даними ЗМІ, міністр Піт Хегсет досі не надав остаточного дозволу на передачу ракет для Patriot, хоча Вашингтон погоджував постачання. Частина боєприпасів зберігається в Європі й оплачена союзниками Києва.

У жовтні в США ухвалили важливе рішення щодо посилення української ППО. Вашингтон схвалив продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3. Сума угоди становить близько 2,1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з поставками перехоплювачів. За його словами, договір на 48 ракет поки що чекає на підпис глави Пентагону. Київ розраховує щонайменше на цю партію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред