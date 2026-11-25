Путініст Джигурда висунув власну безглузду теорію про те, чому він не помер.

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Путініст Джигурда опинився на межі смерті / Колаж Главред, фото Instagram/instadzhigurda

Коротко:

Що сказав Джигурда після операції

Чого він сам очікував від себе

Російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, розповів, що під час перенесеного інфаркту практично попрощався з життям.

65-річний путініст зізнався, що через сильний біль у грудях просив ангелів забрати його в інший світ. Зараз він перебуває під наглядом лікарів після екстреної госпіталізації. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Про пережитий напад Джигурда розповів у соціальних мережах. За словами артиста, особливо важким для нього став 22 листопада. Протягом усього дня та вечора він відчував сильний тиск і печіння в грудній клітці.

Джигурда перетворився на старого дідуся / Фото Стархіт

"Під час того, як інфаркт збивав мене з ніг, мені протягом дня та вечора так тиснуло й пекло в грудній клітці, що я справді був готовий відійти в інший світ і просив ангелів забрати мене", - написав шоумен.

Джигурда також розповів, що в перервах між нападами записав духовне звернення, яке назвав Великим Закликом тибетських вчителів. За його словами, він повторює цей текст уже понад 30 років, вважаючи його формулою божественної любові.

"Мене не забрали в інший світ під час цього повного місяця. Хоча я хотів піти", - поділився артист.

При цьому Джигурда заявив, що не боїться смерті й сприймає те, що сталося, крізь призму власних езотеричних уявлень про життя та переродження.

"Що має статися - того не уникнути. Але, здається, йти в інший світ ще зарано, раз без медичної допомоги мені дали пережити інфаркт і не піти... Смерті немає! Є зміна виміру... Ми в матриці. І вона мені не подобається!" - марить путініст.

Як Джигурда опинився в реанімації

Про госпіталізацію артиста стало відомо 23 листопада. За його власними словами, проблеми зі здоров’ям почалися після повернення з Єкатеринбурга. Ще під час поїздки у нього різко піднявся тиск - до 230/110, а потім з’явилося печіння в грудях.

Незважаючи на погіршення самопочуття, Джигурда довго відмовлявся викликати швидку допомогу. Його дружина, фігуристка Марина Анісіна, наполягла на госпіталізації, коли чоловік почав задихатися.

Медики провели обстеження та діагностували в артиста обширний інфаркт передньої стінки серця. За повідомленнями ЗМІ, йому встановили стент для відновлення кровотоку.

Перебуваючи в реанімації, шоумен записав відеозвернення до підписників. Він подякував усім, хто висловив занепокоєння щодо його стану, і пояснив, чому поки що не може відповідати на численні дзвінки.

"Лікарі сказали: диво, що я живий", - повідомив Джигурда.

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Про особу: Микита Джигурда Микита Джигурда - радянський, український і російський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.

У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство з питань запобігання корупції України виступило з ініціативою щодо введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну та виправдання дій Росії.

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