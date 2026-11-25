Для активів, придбаних до кінця 2028 року, збережеться пільгова ставка 5 % плюс 5 %, а самі правила почнуть діяти з 1 липня 2027 року.

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Верховна Рада ухвалила нові правила для ринку криптовалют / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

Верховна Рада ухвалила закон про ринок віртуальних активів

Прибуток від криптовалюти оподатковуватимуть за ставкою 18% плюс 5%

Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2027 року

Прибуток від криптовалюти в Україні оподатковуватимуть за аналогією з цінними паперами: 18% ПДФО та 5% військового збору. Для активів, що вже є у власності, до кінця 2028 року діє пільгова ставка 5% плюс 5%. Це передбачає закон № 10225-д про легалізацію криптовалюти, який набере чинності 1 липня 2027 року.

Документ ухвалили у другому читанні та в цілому: за нього проголосував 271 народний депутат, проти - 8. Про це повідомила Верховна Рада України у Telegram.

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У парламенті коротко описали суть нового закону.

"Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій з віртуальними активами", - йдеться в повідомленні.

Легалізація ринку криптовалют - одне із зобов’язань України перед Євросоюзом. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, які наводить LB.ua, документ входить до пакету Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду.

Що зміниться для криптобірж?

Постачальники послуг із віртуальними активами, зокрема криптобіржі, повинні будуть пройти авторизацію. Закон встановлює для них такі вимоги:

протягом 60 днів стати на облік і щорічно звітувати про операції резидентів України;

дотримуватися правил зберігання активів клієнтів та захисту їхніх прав;

не розміщувати недобросовісну рекламу: не можна просувати криптовалюту як платіжний засіб в Україні або обіцяти гарантований прибуток.

За порушення передбачені штрафи, але поки ринок адаптується, їх суттєво знизять. Регулювати ринок буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а Національний банк здійснюватиме нагляд за частиною електронних грошей.

Також закон посилює фінансовий моніторинг та перевірку походження коштів - так само, як у банках. Для людей, які повідомляють про порушення, передбачено правовий захист.

Скільки доведеться платити з криптовалюти?

Фізичні особи сплачуватимуть податок лише з прибутку за підсумками року. Для активів, які будуть придбані після набрання законом чинності, ставка становитиме 18% ПДФО плюс 5% військового збору, а пільгові 5% плюс 5% для вже наявних активів діятимуть до кінця 2028 року.

Податком не обкладатимуться:

обмін одних віртуальних активів на інші;

прибуток у межах однієї мінімальної зарплати;

токенів, отриманих безоплатно.

Операції з випуску та обміну віртуальних активів звільнено від ПДВ. При цьому постачальникам таких послуг заборонено працювати за спрощеною системою оподаткування.

Як пише DEV.ua з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка, закон може принести бюджету додатково 15 млрд гривень. Водночас, як нагадує Forbes Ukraine, Національний банк 5 листопада заявляв, що не підтримує чинну редакцію документа через ризики для монетарного суверенітету та фінансової стабільності.

Що дасть Україні легалізація криптовалюти?

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, слова якого наводить "Київ24", вважає, що закон не усуне нелегальний сегмент повністю. Однак він створить прозорі правила та правовий захист для легальних учасників ринку.

Окремо Гетманцев звернув увагу на те, що держава отримає доступ до даних про операції українців.

"Україна матиме можливість отримувати інформацію про операції наших резидентів", - зазначив він.

За його оцінкою, йдеться про масовий ринок: криптоактиви є у понад 10% українців.

Криптовалюта в Україні - новини

Як повідомляв Главред, влітку в Україні вперше в історії конфіскували криптовалюту. У управління держави передали криптоактиви вартістю понад 372 млн гривень. Це стало першим подібним випадком у країні.

Раніше у Верховій Раді зареєстрували законопроєкт про криптовалютний резерв. Документ № 13356 дозволяє Нацбанку купувати криптовалюту та включати її до резервів України. Автором ініціативи став Ярослав Железняк.

Восени світовий крипторинок постраждав від масштабної кібератаки. Криптобіржа Binance втратила 6,3 млрд доларів через дії хакерів. Про це стало відомо наприкінці жовтня 2026 року.

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