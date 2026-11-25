США виключили розміщення військ і військових баз в Україні після війни та запропонували інші гарантії. Експерти пояснили, в чому загроза.

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США відмовили Україні в ключовому пункті гарантій безпеки - що відомо про НАТО 3.0 / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Вашингтон відмовляється від розміщення військ в Україні

Які ризики приховують гарантії за зразком статті 5 НАТО

Що передбачає концепція НАТО 3.0

Американські переговорники виключили можливість розміщення військ США або створення американських військових баз в Україні після завершення війни. Про це повідомили джерела, обізнані з переговорами між Вашингтоном, Києвом та європейськими союзниками, виданню The Kyiv Independent. Такий підхід загострив розбіжності щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Главред з’ясував, чому США не готові розміщувати війська в Україні після війни, як можуть працювати запропоновані гарантії безпеки та чи залишається вступ до НАТО найнадійнішим варіантом для Києва.

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Чому США відмовляються від розміщення військ в Україні після війни

Питання присутності іноземних військових стало одним із головних джерел розбіжностей під час обговорення майбутньої системи захисту України. За даними The Kyiv Independent, американські переговорники приватно виключили розміщення військ США та створення американських військових баз на українській території після завершення війни.

Президент Володимир Зеленський стурбований тим, що без іноземних військових запропоновані домовленості можуть не забезпечити достатнього стримування Росії. За інформацією видання, український лідер пояснював союзникам, що не розуміє, як саме працюватимуть американські зобов’язання, якщо вони не передбачатимуть військової присутності.

19 листопада в Берліні представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорили майбутні механізми захисту України з українськими та європейськими посадовцями. Американська сторона запропонувала розглянути гарантії, побудовані за принципом колективної оборони НАТО.

Однак між повноцінною статтею 5 Північноатлантичного договору та окремою домовленістю за її зразком є принципова відмінність. Стаття 5 передбачає, що напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас кожна держава самостійно визначає, яких заходів допомоги вважає за необхідне вжити, зокрема чи застосовувати військову силу.

Запропонована Україні модель поки що не визначає, які саме країни повинні реагувати на нову агресію, якими будуть їхні дії та чи матимуть вони зобов’язання застосовувати військову силу.

Володимир Зеленський у коментарі The Kyiv Independent визнав, що українська сторона досі не отримала вичерпних пояснень щодо запропонованого механізму.

"Поки що це незрозуміло, адже ми досі не маємо чіткої, повної відповіді щодо того, якою буде ця колективна група, як вона нас захищатиме і чи буде готова відбити агресію", - сказав президент.

5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Він також наголосив на необхідності документально закріпити майбутні домовленості.

"Усе це має бути зафіксовано на папері. Поки що я не бачив, щоб такі кроки були оформлені документально", - зазначив Зеленський.

За інформацією видання, є ще одна суперечність: Київ хоче отримати чіткі гарантії вже під час переговорів, тоді як Вашингтон планує включити їх до остаточної мирної угоди. Крім того, джерела видання повідомляють про відсутність єдиного бачення майбутніх зобов’язань усередині американської адміністрації.

Для України важлива й тривалість дії гарантій. Київ не хоче отримати обіцянки, які втратять актуальність після завершення президентського терміну Дональда Трампа.

"Ми боремося за захист нашої країни не лише протягом двох років. Нам потрібні гарантії безпеки на довший строк. Бажано - назавжди або принаймні на десятиліття", - наголосив Зеленський.

Головна проблема полягає в тому, що достатньо сильні гарантії можуть бути неприйнятними для Москви, а компромісний варіант, на який готові піти США та їхні союзники, може не забезпечити Україні надійного захисту від нового нападу.

Що передбачають гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Детальніше про американську пропозицію розповів Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа та один із представників американської переговорної команди. У дописі в соцмережі X від 22 листопада він наголосив, що Вашингтон готовий розглядати серйозні зобов’язання перед Україною, але остаточне рішення залежатиме від американських національних інтересів.

Кушнер назвав готовність Трампа обговорювати гарантії за зразком статті 5 НАТО важливою умовою для досягнення тривалого миру. Він також позитивно оцінив заяви про можливу готовність Росії розглядати таку концепцію, назвавши це потенційним свідченням серйозного ставлення Москви до переговорів.

Водночас американський представник підкреслив, що майбутній механізм має містити конкретні зобов’язання, а не залишатися політичною декларацією.

"Надійна гарантія за зразком статті 5, підкріплена механізмами стримування та запобігання конфліктам, могла б суттєво знизити ризик нової війни. Президент Зеленський має рацію: ці гарантії повинні бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Саме над цим ми зі Стівом Віткоффом зараз працюємо", - написав Кушнер.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За його словами, такі домовленості належатимуть до найбільш значних міжнародних зобов’язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати. Тому їхнє затвердження потребуватиме ретельного розгляду, зокрема з урахуванням конституційних процедур і повноважень Конгресу США.

Кушнер також пояснив, за яких умов Трамп міг би підтримати запропонований механізм.

"Він пішов би на такий крок лише за умови, що буде переконаний: це однозначно відповідає національним інтересам Америки, а загальні домовленості щодо безпеки роблять украй малоймовірним застосування цієї гарантії", - зазначив представник американської переговорної команди.

На думку Кушнера, безпеку України не можна розглядати окремо від загальної архітектури європейської безпеки. Вашингтон хоче посилити наявні міжнародні механізми, створити постійні канали кризової комунікації, забезпечити більшу прозорість і запровадити взаємні заходи для запобігання ескалації.

"Ми прагнемо майбутнього, у якому Україна буде в безпеці, Європа стане сильнішою, Росія буде впевнена, що НАТО не прагне конфронтації, а НАТО та його партнери будуть упевнені, що Росія поважатиме суверенітет і безпеку своїх сусідів", - написав він.

Окрему увагу Кушнер приділив економічному майбутньому України. На його думку, міжнародна допомога має супроводжуватися внутрішніми реформами, які зміцнюватимуть державні інституції, економіку та спроможність країни самостійно забезпечувати власні потреби.

"Суттєві зобов’язання з боку Америки та Європи мають супроводжуватися відданістю України власному успіху", - наголосив Кушнер.

Він повідомив, що найближчими тижнями США планують продовжити консультації з Україною, європейськими партнерами та Росією. Водночас американський представник застеріг, що позитивні заяви не означають досягнення остаточної домовленості.

"Ніщо не вважається узгодженим, доки це не буде офіційно погоджено", - наголосив Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи готова Росія прийняти гарантії безпеки для України

Попри позитивні оцінки американських переговорників щодо можливого обговорення гарантій за зразком статті 5, Москва продовжує публічно виступати проти таких домовленостей. 20 листопада заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Кремль вимагає від України відмовитися від вступу до Альянсу.

"Нехай визнають незворотність нашої вимоги про те, що ця держава не повинна вступати до НАТО", - заявив Рябков.

Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на цю суперечність у звіті від 23 листопада. Аналітики нагадали, що російські посадовці послідовно відкидають як перспективу членства України в НАТО, так і гарантії, подібні до статті 5, а також розміщення іноземних військ і постачання зброї в межах майбутнього мирного врегулювання.

На думку ISW, Кремль намагається не лише перешкодити появі дієвих гарантій для України, а й використати дискусію, щоб посіяти сумніви щодо надійності колективної оборони НАТО.

Зокрема, 23 листопада російське видання "Газета.Ru" опублікувало матеріал військового оглядача Михайла Ходарьонка, полковника у відставці. Він поставив під сумнів, чи наважаться США та європейські країни Альянсу надати Україні захист, аналогічний тому, який передбачений для членів НАТО.

Ходарьонок також порушив питання можливої реакції Вашингтона на гіпотетичний напад на Естонію чи Фінляндію. За оцінкою ISW, подібні публікації можуть бути спрямовані на те, щоб посіяти сумніви щодо реальної дієвості статті 5 та послабити єдність Альянсу.

Аналітики також звернули увагу на використання Кремлем ядерної риторики. 23 листопада заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував статтю в "Московському журналі міжнародного права", у якій знову згадав можливість застосування ядерної зброї.

У своєму матеріалі російський посадовець подав дії України та її союзників як загрозу національній безпеці РФ.

"Потрібно пам’ятати, що для забезпечення національної безпеки ми [Росія] маємо право, а в певних випадках і зобов’язані використовувати всі доступні засоби, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї", - написав Медведєв.

Водночас він стверджував, що Росія ще не опинилася в ситуації, коли застосування такого озброєння було б безпосередньо необхідним. Однак у своїй публікації Медведєв заявив, що дії України та західних держав нібито вже створювали обставини, за яких Москва допускає ядерний удар.

ISW нагадав, що в листопаді 2024 року Кремль оновив ядерну доктрину, розширивши перелік умов, за яких Росія може розглядати застосування ядерної зброї. Зокрема, документ містить положення про можливість ядерної відповіді на певні види застосування звичайного озброєння, якщо вони створюють загрозу територіальній цілісності Росії або Білорусі.

Аналітики вважають, що заяви Медведєва є частиною інформаційної стратегії російської влади. Її мета - посилювати страх на Заході, стримувати подальшу військову підтримку України та впливати на рішення західних урядів на користь Москви.

Водночас ISW зазначає, що Україна вже тривалий час проводить військові операції та далекобійні удари по території Росії, але ці дії не призвели до застосування російської ядерної зброї.

Чому експерти сумніваються в готовності Росії прийняти гарантії

Колишній помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Деніел Фрід закликав не плутати готовність Москви обговорювати певну пропозицію з її реальним прийняттям. Він працював за семи американських адміністрацій і в коментарі Радіо Свобода висловив сумнів щодо того, що російська сторона справді змінила свою позицію.

Дипломат звернув увагу на публічні заяви представників російського МЗС, які продовжують відкидати гарантії за зразком статті 5 НАТО. На його думку, твердження про готовність Кремля розглядати такий механізм потребують підтвердження безпосередньо з боку Росії.

"Я хотів би почути, щоб росіяни самі про це заявили. Вони цього не зробили", - сказав Фрід в коментарі Радіо Свобода.

Він наголосив, що одне слово в дипломатичних повідомленнях може мати принципове значення для оцінки реального прогресу переговорів. Сам факт обговорення пропозиції ще не означає готовності підписати відповідну угоду чи виконувати її положення.

"На це слово - "обговорювати" - тут покладається дуже багато", - зазначив колишній американський посадовець.

На переконання Фріда, справжній механізм за зразком статті 5 означав би значно серйозніші зобов’язання для Вашингтона та провідних європейських держав. Ідеться про домовленість, за якої напад на Україну розглядався б як загроза всім країнам, що беруть участь у системі гарантій.

"Це було б надзвичайно важливим кроком. Така домовленість могла б працювати, однак Росія, найімовірніше, її відкинула б. Водночас для Києва найкращим варіантом було б повноправне членство України в НАТО", - заявив Фрід.

Дипломат також поставив під сумнів, наскільки публічні заяви Джареда Кушнера відображають уже сформовану політику адміністрації Трампа. Він припустив, що представник переговорної команди може намагатися заручитися підтримкою президента щодо власної ініціативи, перш ніж її офіційно затвердять.

"Складається враження, що Джаред Кушнер намагається балансувати на тонкій межі та створити ситуацію на місцях, яку потім можна буде представити Трампу, замість того щоб викладати офіційну позицію уряду США", - зазначив Фрід.

Він вважає, що Вашингтону потрібно чіткіше пояснити, чи готовий Трамп підтримати такі зобов’язання з урахуванням конституційних процедур і затвердження Конгресом.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

Попри критичні зауваження, Фрід визнав, що допис Кушнера містить достатньо далекосяжні пропозиції, щоб поставитися до нього серйозно.

"Раніше я скептично ставився до розмов Кушнера про гарантії за зразком статті 5 НАТО, але цей допис настільки далекосяжний, що тепер я сприймаю його серйозно", - сказав дипломат.

Як нова модель НАТО може вплинути на гарантії для України

Дискусія щодо майбутніх зобов’язань Вашингтона ускладнюється підходом американського оборонного відомства до розподілу відповідальності між союзниками. Фрід звернув увагу на заяви керівника політичного напряму Пентагону Елбріджа Колбі, які можуть свідчити про інше бачення ролі США в європейській безпеці.

22 листопада Колбі опублікував допис у соціальних мережах, у якому описав перехід до моделі "НАТО 3.0". Її основна ідея полягає в тому, що європейські союзники повинні взяти на себе провідну роль у забезпеченні звичайної оборони Альянсу.

За оцінкою Колбі, європейські держави вже демонструють промислові спроможності та політичну готовність перебирати на себе більшу частину відповідальності за оборону. Такий підхід передбачає поступову зміну розподілу військових ресурсів між Сполученими Штатами та їхніми європейськими партнерами.

Окремо Колбі визначив напрям американської підтримки України. На його думку, допомога Вашингтона має бути зосереджена на сприянні утриманню лінії фронту та завданні ударів на середню дальність. Це, за його оцінкою, найефективніший спосіб зміцнення української оборони та створення передумов для тривалого миру.

Фрід вважає, що така позиція потребує пояснення в контексті переговорів про нові гарантії для Києва. Скорочення американської ролі у звичайній обороні Європи та одночасне взяття на себе додаткових зобов’язань щодо України можуть вимагати значних ресурсів.

"Якщо ми збираємося взяти на себе додаткові безпекові зобов’язання - гарантії для України за зразком статті 5 НАТО, - я хочу знати, які додаткові сили для цього знадобляться і як це буде реалізовано", - сказав він.

Колишній американський дипломат також застеріг, що переговори про взаємні заходи зі зниження напруженості можуть відкрити Москві можливість висувати власні вимоги. Тому майбутні домовленості мають чітко визначати зобов’язання кожної сторони та способи їх виконання.

Чому членство України в НАТО вважають найнадійнішою гарантією

Колишня директорка з питань Європи в Раді національної безпеки США та колишня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін також висловила сумнів щодо достатності запропонованої моделі гарантій.

Нині Квін очолює Тихоокеанську раду з міжнародної політики (Pacific Council on International Policy). У коментарі Радіо Свобода вона пояснила, чому вважає формулювання про гарантії за зразком статті 5 недостатньо конкретним.

За словами Квін, сама назва майбутніх домовленостей не забезпечує Україні реального захисту. Для цього необхідно визначити механізми реалізації гарантій, відповідальність учасників та конкретні дії, які вони будуть зобов’язані здійснити в разі нового нападу Росії.

Вона також поставила під сумнів твердження Джареда Кушнера про готовність Москви обговорювати таку концепцію. Публічна позиція російського МЗС, зокрема заява Сергія Рябкова про неприйнятність відповідних умов, не свідчить про зміну підходу Кремля.

Окрему проблему Квін бачить у рівні довіри до адміністрації Дональда Трампа. На її думку, навіть письмові домовленості не матимуть достатньої ваги, якщо партнери не будуть упевнені, що американська сторона готова виконувати взяті на себе зобов’язання.

"Адміністрація Трампа не створила необхідного рівня довіри, який гарантував би виконання цих зобов’язань", - заявила Квін.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вона переконана, що найкращим способом забезпечити довгостроковий захист України залишається повноправне членство в Північноатлантичному альянсі.

"Найнадійнішою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО", - додала колишня представниця США в Україні.

Отже, головна суперечність у нинішніх переговорах полягає не лише в небажанні США розміщувати війська в Україні після війни. Київ також хоче розуміти, чи матимуть запропоновані гарантії реальний механізм реагування на нову агресію, чи будуть вони юридично закріплені та чи діятимуть незалежно від зміни американської адміністрації.

Поки цих відповідей немає, гарантії за зразком статті 5 залишаються предметом переговорів, а не готовою системою колективної оборони для України.

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