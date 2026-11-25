Коротко:
- Квартира Трегубової на Лук'янівці постраждала від двох вибухів
- Під час атак сім'ї актриси не було вдома
- У разі загрози удару вона з дочкою ховається в паркінгу або у ванній
Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла, що її квартира на Лук'янівці в Києві двічі постраждала від вибухів під час атак російських окупантів. Уперше вибило вікна, а вдруге - вирвало з кріплень віконні та балконні рами.
Про це зірка розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA. За її словами, під час обох вибухів сім’ї не було вдома.
Трегубова описала, наскільки серйозними виявилися пошкодження після другого удару.
"На щастя, під час обох вибухів нас не було вдома - ми були у від’їзді. Першого разу вибухова хвиля вибила вікна. А ось вдруге пошкодження були набагато серйознішими: віконні та балконні дверні рами погнуло і буквально вирвало з кріплень. До того ж на балкон двічі залетіли осколки - чи то ракет, чи то дронів, не знаю", - розповіла актриса.
Де Трегубова ховається під час тривог?
Незважаючи на руйнування, актриса не стала переїжджати з району. За її словами, після другого вибуху довелося замінювати цілі конструкції.
"Тож якщо після першого обстрілу вистачило замінити скло, то вдруге довелося міняти вже цілі конструкції - і віконні, і балконні двері. Тим часом я, як і раніше, живу на Лук’янівці. Здається, найгостріший період тут уже минув, слава Богу. Все, що могли, вже розбили", - зазначила Трегубова.
За загрози ракетного удару актриса з дочкою Поліною спускається на паркінг, де стоїть їхня машина, або шукає інше безпечне місце.
"Уже неодноразово ночували в автомобілі. Поліна навіть облаштувала там такий затишний куточок: принесла пледи, які тепер постійно лежать у мене в багажнику", - поділилася зірка.
Спуститися в укриття вдається не завжди: у родині три тварини, тому іноді тривоги доводиться перечікувати у просторій ванній.
"Друг подарував мені військовий спальник, тому минулої зими ми кілька разів ночували прямо на підлозі у ванній - у ньому. Зараз, на щастя, необхідність робити це виникає рідше", - додала актриса.
Що Трегубова розповіла про гонорари в кіно?
У тому ж інтерв’ю Трегубова зізналася, що після початку повномасштабної війни гонорари акторів помітно знизилися.
"Якщо перераховувати заробітки в долари чи євро, то актори отримують приблизно вдвічі, а то й утричі менше, ніж до повномасштабної війни", - заявила вона.
Зараз основний дохід їй приносять ведення заходів та реклама, а кіно, за словами Трегубової, стало скоріше справою кохання.
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Даша Трегубова - новини
Раніше "Главред" писав, що Даша Трегубова розкрила подробиці роботи над серіалом "Скорби". За словами актриси, під час зйомок сцен сварок і бійок її партнер кілька разів трохи "отримав" від неї. Трегубова підкреслила, що це відбувалося випадково.
Від російських атак на Київ постраждали й квартири інших українських зірок. Зокрема, квартира співака LAUD постраждала під час обстрілу в ніч на 2 липня. У виконавця вилетіли вікна, але, за його словами, всі залишилися цілими.
Також Трегубова розповідала про своє ставлення до моди. В інтерв’ю TabloID вона назвала предмет гардеробу, який не одягне за жодних обставин. Свій стиль актриса описує трьома словами - свобода, енергія та вайб.
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