Під час тривог Даша Трегубова разом із донькою спускається на паркінг, ночує в машині або у ванній, де знадобився військовий спальник.

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Квартиру в Києві двічі пошкодили вибухи - актриса розповіла, де переховується / Колаж: Главред, фото: Instagram/dasha.tregubova

Коротко:

Квартира Трегубової на Лук'янівці постраждала від двох вибухів

Під час атак сім'ї актриси не було вдома

У разі загрози удару вона з дочкою ховається в паркінгу або у ванній

Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла, що її квартира на Лук'янівці в Києві двічі постраждала від вибухів під час атак російських окупантів. Уперше вибило вікна, а вдруге - вирвало з кріплень віконні та балконні рами.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA. За її словами, під час обох вибухів сім’ї не було вдома.

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Трегубова описала, наскільки серйозними виявилися пошкодження після другого удару.

"На щастя, під час обох вибухів нас не було вдома - ми були у від’їзді. Першого разу вибухова хвиля вибила вікна. А ось вдруге пошкодження були набагато серйознішими: віконні та балконні дверні рами погнуло і буквально вирвало з кріплень. До того ж на балкон двічі залетіли осколки - чи то ракет, чи то дронів, не знаю", - розповіла актриса.

Де Трегубова ховається під час тривог?

Незважаючи на руйнування, актриса не стала переїжджати з району. За її словами, після другого вибуху довелося замінювати цілі конструкції.

"Тож якщо після першого обстрілу вистачило замінити скло, то вдруге довелося міняти вже цілі конструкції - і віконні, і балконні двері. Тим часом я, як і раніше, живу на Лук’янівці. Здається, найгостріший період тут уже минув, слава Богу. Все, що могли, вже розбили", - зазначила Трегубова.

За загрози ракетного удару актриса з дочкою Поліною спускається на паркінг, де стоїть їхня машина, або шукає інше безпечне місце.

"Уже неодноразово ночували в автомобілі. Поліна навіть облаштувала там такий затишний куточок: принесла пледи, які тепер постійно лежать у мене в багажнику", - поділилася зірка.

Спуститися в укриття вдається не завжди: у родині три тварини, тому іноді тривоги доводиться перечікувати у просторій ванній.

"Друг подарував мені військовий спальник, тому минулої зими ми кілька разів ночували прямо на підлозі у ванній - у ньому. Зараз, на щастя, необхідність робити це виникає рідше", - додала актриса.

Що Трегубова розповіла про гонорари в кіно?

У тому ж інтерв’ю Трегубова зізналася, що після початку повномасштабної війни гонорари акторів помітно знизилися.

"Якщо перераховувати заробітки в долари чи євро, то актори отримують приблизно вдвічі, а то й утричі менше, ніж до повномасштабної війни", - заявила вона.

Зараз основний дохід їй приносять ведення заходів та реклама, а кіно, за словами Трегубової, стало скоріше справою кохання.

Дар’я Трегубова / Інфографіка: Главред

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Даша Трегубова - новини

Раніше "Главред" писав, що Даша Трегубова розкрила подробиці роботи над серіалом "Скорби". За словами актриси, під час зйомок сцен сварок і бійок її партнер кілька разів трохи "отримав" від неї. Трегубова підкреслила, що це відбувалося випадково.

Від російських атак на Київ постраждали й квартири інших українських зірок. Зокрема, квартира співака LAUD постраждала під час обстрілу в ніч на 2 липня. У виконавця вилетіли вікна, але, за його словами, всі залишилися цілими.

Також Трегубова розповідала про своє ставлення до моди. В інтерв’ю TabloID вона назвала предмет гардеробу, який не одягне за жодних обставин. Свій стиль актриса описує трьома словами - свобода, енергія та вайб.

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